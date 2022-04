Neuer Raum

13.04.2022

"MusikMakerSpace": Die Stadtbücherei Augsburg als Arbeitszimmer

Plus In der digitalen Ideenwerkstatt kann jeder Gast kreativ mit Musik umgehen. Ein ruhiger Rückzugsort bleibt die Augsburger Stadtbücherei trotzdem.

Von Sebastian Kraus

Mitten in Helsinki steht ein überdimensioniertes Stück Bienenstich aus Holz und Glas: die Zentralbibliothek der Hauptstadt, von ihren Bürgern auf den Namen Oodi getauft, zu Deutsch Ode. Sie ist eine Ode an die Kunst, das Wissen und den Gemeinsinn. An der Spitze der schwarzen Spiraltreppe im Inneren der Bibliothek steht in weißen Lettern geschrieben, für wen das Gebäude gedacht ist: kaikille – für alle. Allen steht die Bibliothek offen, zum Lesen und Arbeiten, zum Diskutieren und Kochen, zum Schlafen und Ausprobieren: im Urban Workshop finden die Bürgerinnen und Bürger 3D-Drucker, Laserschneidegeräte und Nähmaschinen zur freien Verfügung. Eine Bibliothek als Wohn- und Arbeitszimmer der Stadt zu denken, könnte man „skandinavisches Konzept“ nennen, finden sich ähnliche Bibliotheken auch in Oslo oder Aarhus.

