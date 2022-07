Neuerscheinung

12.07.2022

Ein Buch zeigt Augsburg und seinen römischen Reichtum

Plus Eine neue Publikation blickt auf das römische Municipium Augusta Vindelicum. Und macht deutlich, was die heutige Stadt dringend bräuchte.

Von Kristina Orth

Andreas Hartmann ist Althistoriker an der Universität Augsburg. Seit 2011. 2012 erfolgte die Schließung des Römischen Museums. Er stellt sich deshalb stellvertretend für die Augsburger Bürger die Frage: „Alte Steine interessieren doch keinen, müssen die ausgestellt werden?“ Ein Blick in das Buch „Das römische Augsburg“, zu dem Althistoriker und Stadtarchäologen beigetragen haben, zeige, „warum es sehr schade wäre, wenn die Fundstücke im Depot verschwinden würden“. Sebastian Gairhos, Leiter der Stadtarchäologie Augsburg, erklärt, dass es seit dem Bestehen „einer institutionellen Stadtarchäologie in den 70er Jahren, rund alle fünf Jahre regelmäßige Funde gibt“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen