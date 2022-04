Ein Soundtrack für fünf Uhr morgens: "5 a.m." von "DAS Hobos"

Neuerscheinung: Das Landstreichertrio „DAS Hobos“ fängt in „5 a.m.“ den unwirklichen Zustand zwischen Wachen und Schlafen ein.

Wer um 5 Uhr morgens wach ist, hat es entweder noch nicht ins Bett geschafft oder wurde von Wecker und Verpflichtungen aus dem Tiefschlaf gerissen. Ob schon oder noch wach, in jedem Fall hat man zu wenig Schlaf abbekommen. Die neue Vinyl-Single „5 a.m. / Slip & Slide“ (Edition Hobos) des psychedelischen Landstreichertrios „DAS Hobos“ zollt dieser unwirklichen Zeit Tribut, der hypnotische Charakter ihrer Musik ist der ideale Soundtrack für diesen seltsam verwirrten Zustand zwischen Wachen und Schlafen.

"DAS Hobos" veröffentlichen eine auf 300 Stück limitierten Single

Die Band erschafft mit zwei akustischen Gitarren, dezentem Drumming und spärlich, aber effektvoll eingesetzten elektronischen Elementen ruhige, aber gleichzeitig treibende Stücke, die in der Form eines Popsongs daherkommen, aber die Sogwirkung eines Elektrosongs haben. Sie könnten 20 Minuten und länger dauern, ohne dass Langeweile aufkommen würde, vielmehr verleiten sie dazu, immer tiefer in den leicht verhallten Soundlandschaften der Band zu versinken.

Man sollte sich beeilen, noch eine der auf 300 Stück limitierten Singles zu bekommen, ist es doch „die schönste 7'', die wir jemals gemacht haben“, sagt Schlagzeuger Tom Simonetti: handnummeriert, mit einem schlichten, aber sehr eleganten Cover von Künstler Jens Nägele, liebevoll produziert von Leo Hopfinger und auf klimaneutrales Vinyl gepresst.

"DAS Hobos" spielen im Grandhotel Cosmopolis

Der Schriftsteller Franz Dobler ist früher Fan der Band, und vielleicht war er von Anfang an so angetan von den Klangwelten des Augsburger Trios, weil er sich seine eigene Stimme so gut auf die Musik vorstellen konnte. Doblers Werk ist melancholisch, schräg, durchzogen von subtilem Sarkasmus und weiß aufs Beste zu unterhalten. Und fürwahr, die mit angenehm rauer Stimme erzählten schrägen Geschichten mit schönen Titeln wie „Falsche Hose“ oder „Wer macht den Dreck und wer macht die Wäsche“ sind wie gemacht für die traumwandlerische Musik des Trios.

Am Donnerstag, 7. April, kommen sie um 20 Uhr im Souterrain des Grandhotel Cosmopolis zusammen, um neben Stücken aus dem formidablen Backkatalog von „DAS Hobos“ Auszüge aus Doblers Gedichtband „Ich will doch immer nur kriegen, was ich haben will“ improvisatorisch zu vertonen. Und vielleicht erfährt man an diesem Abend auch, wer den Dreck macht und an wem es wieder hängen bleibt, hinter allen sauber zu machen.

Tickets im Netz unter dashobos.bandcamp.com.