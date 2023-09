Neuerscheinung

Wie ein Soundtrack für einen Roadtrip: Alexander Möckls neues Album

"Schmetterlinge, was sie wohl träumen mögen" - unter diesem Motto stand der Abend mit Alexander Möckl ( Gitarre) und Tobias Krüger (Gedichte).

Plus Poesie im Zeichen des Schmetterlings: Der Gitarrist Alexander Möckl gestaltet mit dem Lyriker Tobias Krüger einen filmreifen Abend im Augsburger Abraxas.

Von Sebastian Kraus

Ganz in Schwarz sitzt er da, umringt von fünf im spartanischen Bühnenlicht schimmernden Akustikgitarren, und wirkt wie einer dieser Menschen, neben die man sich gerne in einer kleinen Bar, weit weg von zu Hause, an den Tresen setzt. Weil sie diese Aura haben einer Person, die sicher schon einiges erlebt hat und diese Geschichten fesselnd zu erzählen weiß. Alexander Möckl verbreitet einen Hauch von Johnny Cash, nur dass er nicht mit lebensgegerbter Stimme erzählt, sondern mit den Instrumentals seines neuen Albums "MeAtUs" (Randstock).

Musik im Abraxas - wie der Soundtrack für einen Roadtrip durch die Wüste

Die Gitarren sind offen gestimmt, was die Gefahr bannt, dass akustische Gitarrenmusik zu sehr nach Lagerfeuerklampfe klingt. Ein stoisch gezupfter, über viele Takte gleichbleibender Basston hat etwas Hypnotisches, gelegentliche Bendings geben den akustischen Songperlen einen Hauch Coolness eines Roadtrips durch die kalifornische Wüste. Möckl wechselt innerhalb der Stücke Geschwindigkeit, Zupftechnik und Stimmung, und egal, wie seine Greifhand über den Hals wandert, dank des Open Tunings gibt es immer zwei Töne, die gleich bleiben – ein Sinnbild für das Leben, das läuft ja auch immer anders und trotzdem gibt es Konstanten.

