Einer, der es mit dem Fuchs hält: schlau und verführerisch

Plus Der Augsburger Trompeter Nico Weber legt mit seinem "Kwartett" sein Debüt "Ela" vor. Das sind Jazzstücke mit viel Freiraum für seine Mitspieler.

Nico Weber ist ungeachtet seines jungen Alters als Jazztrompeter etabliert, trotzdem war es keine schlechte Idee von ihm, sich mit dem ersten Stück des Albumdebüts mit seinem "Kwartett" noch mal kurz vorzustellen. "Introducing" erzählt von der Liebe zum Kontemporären und von der Kunst des Weglassens, es setzt die Atmosphäre und es gibt eine erste Idee von Webers warmem Ton, der von seinem sanften Ansatz durch die Mensur seines Instruments geschickt wird. Er spielt, wie in der chinesischen Mythologie der Fuchs charakterisiert wird: schlau und verführerisch.

Es war höchste Zeit, dass die Stücke auf dem Album "Ela" (Unit Records) als physischer Tonträger veröffentlicht werden: "Die Musik gibt es schon länger, ich musste das jetzt endlich aufnehmen. Ich würde gerne das nächste Album gezielter schreiben, um einen Bogen im Album zu spannen." Was nicht heißt, dass "Ela" eine orientierungslose Sammlung alter Songideen ist, im Gegenteil. Weber schreibt mit viel Freiraum für seine Mitmusiker, die ihm einen dichten, treibenden Teppich bereiten, auf dem er mal zurückhaltend, mal mit allerhöchster Intensität seine Trompete zum Sprechen bringt.