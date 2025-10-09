Wir fragen Literaturexperten aus der Region, wer einen Nobelpreis verdient hätte

Birgit Böllinger, Literaturagentin und Buchbloggerin:

Dass jeder bedeutende literarische Preis auch ein politisches Element mit sich führt, ist bei dieser Kunstform naheliegend. Insbesondere ist der Literaturnobelpreis immer auch mit dieser nicht rein literarischen Frage verbunden. Ich mag mich da nicht ausnehmen: Mein großer Wunschkandidat wäre für heuer

Salman Rushdie

. Seit ich einen seiner ersten Romane, „Mitternachtskinder“ las, bin ich eine begeisterte Anhängerin des Werks dieses Autors. Literarisch wäre er auf jeden Fall nobelpreiswürdig. Aber es wäre auch ein Statement an die Welt: Ein Schriftsteller, der selbst schon ein Symbol ist für die Meinungsfreiheit, die in diesen Tagen

weltweit ein gefährdetes Gut

ist. Der Preis ginge nicht nur an einen hervorragenden Autor, sondern wäre auch ein mutiges und mutmachendes Signal.