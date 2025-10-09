Wir fragen Literaturexperten aus der Region, wer einen Nobelpreis verdient hätte

- Meinolf Krüger, Inhaber des Taschenbuchladens in Augsburg: Literaturnobelpreis 2025? Mein Kandidat: Wiktor Jerofejew. Der 1947 in Moskau geborene Schriftsteller steht stellvertretend für die großartige russische Gegenwartsliteratur, die Putin auch ins deutsche Exil getrieben hat (Sorokin, Ulizkaja u.a.). Jerofejew – schon zu Sowjetzeiten mit Publikationsverbot verfolgt – hat schon früh vor Putin gewarnt und floh nach dem Überfall auf die Ukraine nach Deutschland. Sein letzter Roman „Der Große Gopnik“ (2023 in deutscher Übersetzung erschienen) beschreibt den Aufstieg eines russischen Diktators, der Züge von Stalin und Putin hat. Ironisch und voller Vorahnung der Gewalt in der Ukraine erzählt Jerofejew zynisch und an das „Absurde Theater“ erinnernd über die russische Vergangenheit und Gegenwart. Bekannt wurde Jerofejew in Deutschland mit seinem Roman „Die Moskauer Schönheit“ (1990).
- Birgit Böllinger, Literaturagentin und Buchbloggerin: Dass jeder bedeutende literarische Preis auch ein politisches Element mit sich führt, ist bei dieser Kunstform naheliegend. Insbesondere ist der Literaturnobelpreis immer auch mit dieser nicht rein literarischen Frage verbunden. Ich mag mich da nicht ausnehmen: Mein großer Wunschkandidat wäre für heuer Salman Rushdie. Seit ich einen seiner ersten Romane, „Mitternachtskinder“ las, bin ich eine begeisterte Anhängerin des Werks dieses Autors. Literarisch wäre er auf jeden Fall nobelpreiswürdig. Aber es wäre auch ein Statement an die Welt: Ein Schriftsteller, der selbst schon ein Symbol ist für die Meinungsfreiheit, die in diesen Tagen weltweit ein gefährdetes Gut ist. Der Preis ginge nicht nur an einen hervorragenden Autor, sondern wäre auch ein mutiges und mutmachendes Signal.
- Tina Lurz, Literaturvermittlerin: Louise Erdrich wäre eine würdige Trägerin des Literaturnobelpreises – sicherlich eine unerwartete, aber das wäre beim schwedischen Komitee ja keine Überraschung. Die US-Amerikanerin verbindet in ihren Romanen persönliche, kulturelle und historische Erfahrungen der Ojibwe mit universellen Fragen nach Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Erinnerung. Ihr Stil zeichnet sich durch vielschichtige Perspektiven, poetische, bildhafte Sprache und die Verflechtung von Mythos und Realität aus. Sie erschafft mit ihren Worten eine besondere Erzählwelt, tief verwurzelt in der indigenen Geschichte und doch global und universal relevant, schmerzhaft und schön zugleich. Ich selbst bin mit Love Medicine vor vielen Jahren in ihr Werk eingestiegen und seitdem immer wieder beeindruckt von der sprachlichen Kraft, kulturellen Verantwortung und moralischen Tiefe, die zwischen den Zeilen steckt – und die die Autorin auch als Aktivistin und Buchhändlerin über die Seiten hinaus verkörpert. In Deutschland werden ihre Romane von Gesine Schröder übersetzt.
- Marius Müller, Buchblogger und Leiter der Studienbibliothek in Dillingen: Wenn es ein Land gibt, das hervorragende, vielstimmige und begeisternde Literatur in schon fast schwindelerregender Stückzahl produziert, dann ist das Irland. Und eine der herausragendsten Produzentinnen solcher Literatur ist Claire Keegan. Hochkonzentriert und auf das Wesentliche reduziert, enthält ihre oft nur hundert Seiten starke Prosa tiefenscharfe Figuren und beschreibt zutiefst menschliche Themen und Probleme. Auch vor der Benennung gesellschaftlicher Missstände scheut sie sich nicht und erschafft damit Bücher, die im Gedächtnis bleiben. Egal ob „Kleine Dinge wie diese“ oder „Das dritte Licht“: Für mich ist Claire Keegan eine mehr als preiswürdige Autorin, deren schmale und doch so reichhaltige Bücher und Erzählungen sich im hellen Strahlen des Literaturnobelpreises ausnehmend gut machen würden!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden