Augsburg erlebt Sommernachtsträume bei den Konzerten im Fronhof

Plus Kaiserwetter bei den Konzerten im Fronhof: Zu Tipps einer Sängerin für ein erfülltes Liebesleben und melodieseligem Jazz kommt auch ein Polit-Thriller.

Das Publikum hielt auf Abstand. Immer mehr, je weiter die Jazz-Matinee am Sonntag mit Wolfgang Lackerschmid und Schlagzeuger Tilman Herpichböhm voranschritt. Aber nicht, weil es mit der Musik und den Musikern gefremdelt hätte, sondern weil es die senkrecht stehende Sonne in den Schatten der großen Fronhof-Bäume trieb. Gut, dass es sie gibt.