Der ideale Ort, um künstlerisch Neues auszuprobieren, sind die offenen Bühnen

Nina Gollmann, 24, und Alina Dommel, 21, studieren aufs Lehramt. Doch beide teilen eine Leidenschaft, die für Musik. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Songwriting-Kurs an der Uni. Ihre Dozentin ermutigte sie, Songs nicht nur zu schreiben, sondern damit auch auf die Bühne zu gehen. Nina und Alina schlossen sich zum Duo „Ninalina“ zusammen. Sie performen melodiöse Popballaden mit einfühlsamem Doppelgesang. Und sie haben den Ort für sich gefunden, ihre Musik zu präsentieren: auf einer offenen Bühne, eine Open Stage.

