Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten
Feuilleton regional
Icon Pfeil nach unten

Open Stages sind der ideale Ort für Neues und zum Lernen - etwa das Lampenfieber zu überwinden

Augsburg

Der ideale Ort, um künstlerisch Neues auszuprobieren, sind die offenen Bühnen

Auf Open Stages können sich Neulinge genauso ausprobieren wie gestandene Profis. Der Reiz fürs Publikum liegt darin, dass alle zehn Minuten etwas anderes kommt.
Von Andreas Garitz
    • |
    • |
    • |
    Die Ukrainerin Anastasia Kovalenko kann auf Open Stages endlich wieder auftreten.
    Die Ukrainerin Anastasia Kovalenko kann auf Open Stages endlich wieder auftreten. Foto: Andreas Garitz

    Nina Gollmann, 24, und Alina Dommel, 21, studieren aufs Lehramt. Doch beide teilen eine Leidenschaft, die für Musik. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Songwriting-Kurs an der Uni. Ihre Dozentin ermutigte sie, Songs nicht nur zu schreiben, sondern damit auch auf die Bühne zu gehen. Nina und Alina schlossen sich zum Duo „Ninalina“ zusammen. Sie performen melodiöse Popballaden mit einfühlsamem Doppelgesang. Und sie haben den Ort für sich gefunden, ihre Musik zu präsentieren: auf einer offenen Bühne, eine Open Stage.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden