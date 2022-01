Wie Parktheater und Jazzclub in Augsburg mit der Corona-Warteschleife umgehen

Plus Die Kultur leidet unter den Corona-Regeln. Wieder starten Veranstalter in ein Jahr voller Ungewissheit. Mit welchen Problemen sie konfrontiert sind: zwei Beispiele.

Mit einem resignierten Schulterzucken starten Augsburger Kulturveranstalter in ein neues Jahr. Auch 2022 hat wieder mit strengen Corona-Regeln und massiven Einschränkungen für Künstlerinnen, Künstler sowie Veranstalter begonnen: Die geltende 2G-Plus-Regel und die maximale Auslastung von 25 Prozent machen ihnen das Leben schwer und verunsichern Besucher. Ein Ende ist nicht in Sicht. Trotzdem hofft die Kulturbranche auf ein neues Jahr mit neuem Glück.