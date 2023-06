Gypsy-Jazz-Fest mit sinfonischer Note: Django Reinhardt Festival im Parktheater

Plus Im Parktheater Göggingen findet vom 16. bis 18. Juni wieder ein Spitzentreffen des Gypsy Jazz statt. Der Geiger Sandro Roy setzt dabei einen sinfonischen Akzent.

Selbst wenn die Macher dieses Fests das Prinzip vom "Never change a running festival" beherzigen, schadet es sicher nicht, den bewährten Traditionen kleine, aber feine Innovationen beizumengen. So wird es im Rahmen der diesjährigen Edition des "Django Reinhardt Festival Augsburg" neben Auftritten von Szene-Stars wie Jermaine Landsberger, Manusch Weiss, Brady Winterstein oder Martin Taylor (ein Muss für Gitarrenfans!) sowie der Verleihung von Festival- und Ehrenpreis eine besondere Premiere geben. Der Augsburger Geiger und Komponist Sandro Roy, dessen Ausnahme-Potenzial ihn zum viel gefragten Solisten auf internationalen Podien im Jazz- und Klassikbereich gemacht hat, holt zur Erstaufführung seiner "Royal Suite" das Mozartstädter Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Ulrich Graba mit ins Festivalboot.

Als ehemaliges Mitglied der Augsburger Talentschmiede stellte sich Roy mit großer Freude der Aufgabe, die jungen Musizierenden - das Jugend-Sinfonieorchester der SuMMA besteht seit 1994 - auch an die Praxis improvisierter Musik heranzuführen. Gemeinsam mit Sandro Roys Unity Band eröffnen die Mozartstädter am Freitag, 16. Juni, das Festival. Man darf gespannt sein auf die Fusion von sinfonischer Klangwucht, Gypsy-Melancholie und Jazz-Esprit, die Roy verspricht.