Mozart-Requiem mit dem Philharmonischen Chor: Die Schönheit im Düsteren

Der Philharmonische Chor Augsburg führt zum 40-jährigen Jubiläum seines Leiters Wolfgang Reß Mozarts Requiem in St. Ulrich auf. Es war eine beeindruckende Vorstellung.

Mit seiner Behauptung, Mozart sei ein mittelmäßiger Komponist, der eher zu spät als zu früh gestorben sei, erregte Pianistenlegende Glenn Gould 1991 Aufsehen. Selten wird dabei seine Begründung zitiert, nämlich dass Mozarts Spätwerke an Qualität abgenommen hätten und folglich noch weiter abnehmen würden, bis sie irgendwo bei Weber landeten. Vielleicht wäre Mozart aber auch in der Nähe Mendelssohns „gelandet“: Der Weg von seinem Requiem-Torso zu Mendelssohns romantisch-klangschöner Choralkantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ ist musikalisch bemerkenswert kurz und geradlinig.