Was macht die Faszination des Friedberger Musiksommers aus, Frau Friedländer?

Frau Friedländer, seit über 20 Jahren engagieren Sie sich für den „Friedberger Musiksommer“, als Pianistin, aber auch mit großem Einsatz für das Programm, das Sie gemeinsam mit Karl-Heinz Steffens planen und viel davon organisieren. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge, wie war es damals in den ersten Jahren?

MICHAL FRIEDLÄNDER: Natürlich erinnere ich mich noch sehr gut an die ersten Jahre. Es ist schon erstaunlich, wenn man auf die bescheidenen Anfänge des Festivals zurückblickt, das wir mit ein oder zwei Konzerten und einer kleinen Gruppe von Musikern gestartet haben, und sieht, wo wir heute stehen. Die grundlegenden Aspekte des Festivals waren jedoch von Anfang an vorhanden: ein hervorragendes musikalisches Niveau, unterhaltsame und zum Nachdenken anregende Programme und vor allem das Gefühl eines Friedberger Familienfestivals, das sich mit seiner Herzlichkeit und Gastfreundschaft überhaupt nicht verändert hat.

Nach welchen Kriterien entsteht das Programm?

FRIEDLÄNDER: Das erste Kriterium bei der Erstellung des Festivalprogramms ist, uns nicht zu wiederholen und immer ein Programm auszuwählen, das die Musiker und das Festivalpublikum inspiriert. Nach so vielen Jahren müssen wir natürlich hier und da ein Stück wiederholen, aber dennoch gibt es bei jedem Festival immer ein Element der Innovation – etwas, das wir noch nie zuvor ausprobiert haben. Die beiden anderen Aspekte eines guten Programms sind der Kontrast zwischen den verschiedenen Musikwerken und eine gewisse innere Logik, die sich während des Konzerts offenbart. Das Programm muss sich von Anfang bis Ende entwickeln.

Was sind die größten Herausforderungen?

FRIEDLÄNDER: Ich denke, die eigentliche Herausforderung besteht darin, den programmatischen roten Faden für das nächste Festival zu finden. Normalerweise beginnen wir schon auf der Rückfahrt nach Berlin mit den Überlegungen, noch ganz begeistert von den Konzerten und den Erlebnissen des gerade zu Ende gegangenen Festivals. Manchmal kommt die nächste Idee sofort. Manchmal drehen wir uns eine Weile im Kreis, bis die Bürger für Friedberg anrufen und sagen: „Programm bitte!“ Dann setzen wir uns zusammen und entscheiden, was wir machen.

Sie verfügen über viele Kontakte vor allem auch zu jungen Musikerinnen und Musikern mit großem Potenzial…wie entdecken Sie diese?

FRIEDLÄNDER: Sowohl Karl-Heinz als auch ich haben im Lauf des Jahres verschiedene Gelegenheiten, mit Musikern aus aller Welt zu spielen. Manchmal unterhalten wir uns nach einem Konzert und einer von uns sagt: „Ich habe diesen wunderbaren Musiker kennengelernt, er/sie wäre großartig für das nächste Festival.“ Wie bei den Programmen ist es immer eine Mischung aus neuen Gesichtern und alten Bekannten.

Wie überzeugen Sie diese, in Friedberg zu spielen?

FRIEDLÄNDER: Wenn ich die E-Mails an neue Teilnehmer verschicke, beschreibe ich normalerweise den Ablauf des Festivals, wo sie untergebracht werden, wie sie nach Friedberg kommen und zum Schluss erwähne ich all die Kuchen, die es geben wird. Das ist zwar nur ein kleiner Scherz, aber wirklich – alle, die schon einmal beim Festival waren, sind immer wieder begeistert von der Gastfreundschaft in Friedberg und der Liebe zum Detail, die von der ersten Probe bis zur letzten Matinee am Sonntag zu spüren ist. Das verdanken wir unserem unglaublichen Freundeskreis.

Auch viele arrivierte Musikerinnen und Musiker kommen immer wieder gerne zum Musiksommer, was ist das Besondere am Friedberger Festival?

FRIEDLÄNDER: Ich denke, es ist das Gefühl einer Familie, der Musiker, des Festivalteams und die sehr starke Verbindung zum Publikum. Musiker spüren sehr stark, wenn sie geschätzt und wirklich gehört werden. Das Publikum in Friedberg ist ehrlich gesagt eines der herzlichsten und aufmerksamsten, das ich je erlebt habe.

Was motiviert Sie von Jahr zu Jahr, die Arbeit auf sich zu nehmen?

FRIEDLÄNDER: Das Festival ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Jeder Sommer endet mit einem Festival und jede Saison beginnt damit. Nach so vielen Jahren haben wir so viele schöne Erinnerungen an die Zeit, die wir hier mit unserer Familie, unseren Freunden und Kollegen verbracht haben. Ich glaube, wir können uns ein Leben ohne dieses Festival und das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben, gar nicht mehr vorstellen. Wir sind so glücklich, diese großartige Infrastruktur zu haben, die von den „Bürgern für Friedberg” geschaffen wurde, und die kontinuierliche finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung der Freundeskreise. Das Festival erfordert viel Vorbereitung und Überlegung unsererseits, aber ehrlich gesagt fühlen wir uns sehr gesegnet und dankbar, dass wir einfach ankommen und uns ganz auf die Musik und die Konzerte konzentrieren können.

Auf was freuen Sie sich dieses Jahr?

FRIEDLÄNDER: Ich freue mich sehr darauf, einige neue Musiker beim Festival begrüßen zu dürfen. Wie immer haben wir eine Mischung aus weltberühmten Musikern wie der Sängerin Jocelyn B. Smith, die wirklich keiner Vorstellung bedarf, und andererseits einer neuen Freundin – Nitzan Bartana, einer unglaublich talentierten jungen Geigerin. Gerade haben wir erfahren, dass sie zur ersten Konzertmeisterin der Israelischen Philharmoniker gewählt wurde. Aber zuerst kommt sie nach Friedberg! Ich denke, wir haben ein zauberhaftes Programm zusammengestellt. Jedes Konzert ist einzigartig. Und nicht zu vergessen das Kinderkonzert, bei dem wir Nadine Schori wieder begrüßen dürfen. Das ist immer ein Fest.

Was wünschen Sie sich zum Jubiläum 2026, wenn der 25. Musiksommer auf dem Plan steht?

FRIEDLÄNDER: Wir würden uns sehr freuen, viele ehemalige Festivalteilnehmer einzuladen, um diesen Moment mit uns zu feiern. Im Moment sind wir noch ganz mit dem bevorstehenden Festival beschäftigt. Aber sobald wir uns verabschiedet haben und im Auto sitzen, um zurück nach Berlin zu fahren, werden wir mit der Planung beginnen.

Zur Person Die israelische Pianistin Michal Friedländer debütierte im Alter von 15 Jahren in der Carnegie Hall und spielte auf Einladung von Isaac Stern ein Klaviertrio. Seitdem ist ihre Leidenschaft für Kammermusik und Begleitung zum Grundstein ihrer vielfältigen Karriere geworden. Als Solistin tritt sie regelmäßig mit Orchestern in Europa und Israel auf. Neben ihrer Konzertkarriere ist Friedländer Teil der musikalischen Leitung des Festivals Bauhus Musik in Berlin und des Friedberger Musiksommers.

Die Konzerte des Friedberger Musiksommers 2025 Der Friedberger Musiksommer findet vom 28. August bis zum 31. August zum 24. Mal statt. Jazz-Konzert: Zum Auftakt des Musiksommers treten die Friedberger All Stars am 28. August in der Rothenberghalle auf (Beginn um 19.30 Uhr). Die musikalische Leitung hat Tal Balshai.

Weiter geht es am Freitag, 29. August, um 19.30 Uhr mit der Nachtmusik im Friedberger Schloss mit Mozart, Beethoven und Schubert. Die schlechte Nachricht für alle, die noch keine Karte haben: Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Das Kinderkonzert am Samstag, 30. August, findet unter dem Titel „Der Lindwurm und der Schmetterling“ in der Rothenberghalle in Friedberg statt (Beginn 15 Uhr). Erzählt wird eine musikalische Geschichte nach Michael Ende.

Abends gibt das Festival-Ensemble am Samstag, 30. August, in der Rothenberghalle einen romantischen Abend um 19.30 Uhr, das musikalische Spektrum reicht von Brahms bis zu Bizets „Carmen“.

Den traditionellen Abschluss des Musiksommers bildet die Matinee am Sonntag, 31. August, um 11 Uhr in der Rothenberghalle. Die Solisten des Festivals treten auf, und Festivalleiter Karl-Heinz Steffens plaudert dann zwischen den Werken über die Stücke und die Musik.

Karten für den Musiksommer gibt es telefonisch unter (0821) 609 299 oder oder per Email an info@friedberger-musiksommer.de.