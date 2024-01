Augsburger Pop-Duo Junge Europäer*innen: "Wir sind keine Quatschband"

Nanu, ein Duo aus zwei jungen Männern, das sich Junge Europäer*innen nennt? Für Moritz Merkel und Julien Striffler gehört das Witzig-Unerwartete zum Programm.

Eigentlich ist die gesamte Kunst- und Kulturszene schon lange mit sämtlichen Provokationen durch. Bei Iggy-Pop-Konzerten floss in den 70ern auf der Bühne Blut, bei Frank Castorfs Lessing-Inszenierung wurde 1989 im Prinzregententheater masturbiert, unter Intendant Matthias Lilienthal war die Bühne des Berliner HAU-Theaters 2012 bei einem Stück des Regisseurs Romeo Castellucci mit Exkrementen übersät. Was soll da heute noch Anstoß erregen?

Nun, im Jahr 2024 reicht da schon ein kleines Gendersternchen, das sich in den Bandnamen des Augsburger Kollektivs Junge Europäer*innen eingeschlichen hat. Dessen Kernduo zu allem Überfluss auch noch aus zwei Männern besteht. Wozu dann also der Stern? Unerhört! Falls der bayerische Ministerpräsident wissen möchte, wer da dessen Gender-Verbot so schamlos ignoriert, empfiehlt sich der Song „Eurotrashboys“ auf dem neuen Album „Leben After Music“ - eine derbe, höchst unterhaltsame, vor Ideen nur so platzende 90-sekündige Replik auf die Bitte, sich einmal kurz vorzustellen. Mit ernst gemeinter Selbstironie, einigermaßen diskret gestreuten Kraftausdrücken und fiesem Autotune verstoßen sie gegen die guten Sitten und freuen sich über tanzende Körper und irritierte Gesichtsausdrücke. Ihre Musik ist billigster Eurodance aus den hedonistischen 90er-Jahren, der drei Jahrzehnte lang in einer Essenz aus Lässigkeit eingelegt war und nun in die gar nicht mehr so frischen 20er-Jahre des neuen Jahrtausends kracht.

Augsburger Pop-Duo Junge Europäer*innen: Selbst das Entlegenste wird gesampelt

Moritz Merkel und Julien Striffler sind Archäologen der Popkultur. Sie graben in den Tiefen des Pop und des Abseitigen und legen Sätze, Bilder oder Samples frei, aus denen dann einer der typischen kurzen Elektrotrash-Brecher entsteht. Zum Beispiel aus einer alten Spiegel-TV-Dokumentation über den Kiezsupermarkt auf St. Pauli, aus der dann ein Song namens „Technojüngerjoghurt“ entsteht.

Doch das neue Album markiert nun einen Wendepunkt in der jungen Bandgeschichte der Jungen Europäer*innen: „Jetzt fängt eben das Leben After Music an. Ein Album ist schon komplett fertig, ein weiteres in der Pipeline, zwei haben wir angefangen. Vor Music ist nach Music. Die meisten Songs auf dem neuen Album sind eigentlich auch schon uralt. Also ungefähr ein Jahr.“ Den Worten Julien Strifflers ist zu entnehmen, dass mangelnde Produktivität wahrlich kein Problem der Jungen Europäer*innen ist. Ebenfalls haben sie kein Problem damit, auch mal die eine oder andere Unwahrheit über die Band zu streuen. Ihre ausufernde Geschichte einer Band in einer existenziellen Krise nach zehn Jahren, wie in ihrem letzten Radiobeitrag zu hören, ist frei erfunden.

Die Jungen Europäer*innen setzen auf Kürze

Doch wahr ist, dass die beiden sich seit einer halben Ewigkeit kennen, schon in jungen Jahren gemeinsam Filme gedreht haben und vor zwei Jahren begannen, gemeinsam Musik zu machen. Die ursprüngliche Idee war dabei, „keine Band zu gründen, sondern Internetkunst zu machen. Kurze Songs, eine Minute, zu jedem Song ein Video und fertig“. Merkel machte schon immer Musik und ist laut Selbstaussage „ein totaler Nerd“. Dann fand aber auch Striffler seine „musikalische Sprache. Die Europäer*innen sind ein guter Kontext, um Quatschmusik zu machen. Aber wir sind keine Quatschband, wir denken uns da schon was dabei.“ Das bunte Durcheinander kurzer Popzitate ist zu Ende, nun „erschaffen wir irgendwelche Universen und füllen sie mit Songs.“

Die kleine Galaxie um die Single „Merkelnostalgie“ vom aktuellen Album lässt die Universen, die fertig produziert in den unendlichen Weiten ihrer Festplatten schlummern, schon ein wenig erahnen. Wie sähe eine Welt aus, in der man sich die Kanzlerin zurückwünschen würde? Und wie sähe sie aus, wenn man sie sich nicht wieder zurückwünschen würde, wie auf der B-Seite der Single zu hören ist? Und wie weit ist es von einem Weihnachtsverbot des fiktiven neuen Bundeskanzlers Robert Habeck zu einem Atomschlag und einer ihn stürzenden faschistischen Regierung? Das ist natürlich komplett irre, aber eben auch komplett unvorhersehbar und mit einem Humor getränkt, bei dem einem das Lachen auch kurz mal im Hals stecken bleiben kann.

Wie geschaffen für das Brecht-Festival

Dass die Jungen Europäer*innen damit wie gemacht sind für das Festival für den großen Sohn der Stadt, haben auch dessen Kuratoren erkannt. Bei der kommenden langen Brecht-Nacht geben sie zu später Stunde im Boxring mit ihren Freunden von Handstand Besoffen und Elektroproduzent und DJ Lindenberg Support vom City Club eine „Techno-Rock-Wrestling-Oper“. Und dafür, dass sie es jetzt ernst meinen mit der Musik, hat Julien Striffler auch schon einen Beweis: „Moritz lernt jetzt sogar Bass.“

