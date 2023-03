Wie Matze Semmler seine Musik zum Tanzen bringt

Der Titel des neuen Albums ist Programm: Auf "Techno ist anders" schaltet der Augsburger Gitarrist ein paar Gänge höher. Wie das ankommt, wird sich demnächst live zeigen.

Manchmal liegen Songideen einfach so auf dem Tisch, in Matze Semmlers Fall in Form einer alten Kaffeemühle. Deren Ode klingt wie ein sehr spätes Frühstück in einer sonnendurchfluteten Küche. Süße Melodien einer knusprigen E-Gitarre treffen auf entspannte Funkakkorde auf der Akustikgitarre, dazu pustet ein minimaler Bass und ein lakonischer Beat den letzten Rest Müdigkeit aus den Knochen. Doch wieso sind die Bässe auf einmal so tief, die Kicks auf einmal so präsent? Auf der letzten Platte „Colourful Trippy Cage“ frönte er noch dem perkussiven Fingerstyle, doch diese Art der Musik ist eben „eher was für Wohnzimmerkonzerte“.

„Aber wie krieg ich es hin, dass die Leute tanzen?“, fragte sich Matze Semmler und lieferte die Antwort auf den Bühnen der Sommerfestivals. Er übersetzte die fiebrige Hymne „Insomnia“ der Briten Faithless auf seine Akustikgitarre und blickte plötzlich auf tanzendes Publikum. Als Semmler dann im Winter Produzent Thomas Däubler seinen Plan erläuterte, sämtliche Töne auf der Gitarre zu erzeugen, brachte der ihn sanft davon ab.

Eine komplette Band aus zwei Händen und sechs Saiten

In Däublers Studio entstand das am 31. März erscheinenden Album „Techno ist anders“, und der Name ist Programm, denn wenn er sein Instrument anders interpretiert, dann wird es zu Techno. Der Opener „Sinkflug“ besitzt alle Eigenschaften eines klassischen House-Tracks. Der Beat treibt nach vorne, die Bassdrum klatscht satt auf die Viertel und der Bass setzt immer da ein, wo man ihn am meisten braucht. Der Song baut sich auf, geht kurz in sich und kommt umso mächtiger zurück. Loop Station und Drumcomputer lassen ihn mit seinen zwei Händen und sechs Saiten eine komplette Band erschaffen.

Die Symbiose aus Mensch und Maschine findet ihren Höhepunkt auf „Psst!“, dessen zweieinhalb Minuten live beliebig für einen elektroakustischen Rave in die Länge gezogen werden können.

Semmler ganz alleine in der Maxstraße

Semmler fühlt sich „eine Million mal freier als ein DJ, denn falls Technik abschmiert, habe ich immer noch die Gitarre“. Er hat klassische Gitarre studiert und in Rockbands gespielt, verfügt also über genügend musikalisches Material, um auch rein akustisch tanzbar zu sein. „Bisschen bewegen“ geht entspannt los, verdoppelt bald das Tempo, nur um kurz danach mit einem Off-Beat die Köpfe umso heftiger nicken zu lassen. Im vorab veröffentlichen „Tanz für mich alleine“ steht er in Lukasz Waldas Video mitten auf der Augsburger Maxstraße und bewegt sich mit glücklicher Miene zur Musik.

Die Gefahr, dass Matze Semmler am 30. März Releasekonzert auf der Sohostage (Beginn 20 Uhr) der einzige Tanzende sein wird, geht gleich null. Aus den Songs „scheine die Sonne Ibizas“, habe ihm mal jemand gesagt, und der schlecht versteckte „Hidden Track“ des Albums perfektioniert die Dramaturgie einer durchtanzten Nacht: Zum Sonnenaufgang wird die Musik leichter und verhallter. Ein idealer Begleiter zum Einschlafen, wenn sich alle anderen bereits auf den Weg in die Arbeit machen.