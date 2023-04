Popkultur

vor 17 Min.

Was hat Maria Trump als neue Popkulturbeauftragte der Stadt Augsburg vor?

Plus Nach ihrer Arbeit am Staatstheater kümmert sich Maria Trump jetzt um die Augsburger Kulturszene. Die 33-Jährige will bestehende Projekte fortführen, hat aber auch schon neue Ideen.

Von Felicitas Lachmayr Artikel anhören Shape

Versteckt im Hinterhof liegt ihr neues Büro. Bahnhofstraße 18 1/3a. „Klingt ein bisschen nach Harry Potter“, sagt Maria Trump und lacht. „Aber mir gefällt es, ich bin gut angekommen.“ Sie lehnt am Schreibtisch, neben ihr ein paar Pflanzen, an der Wand Bilder und Notizzettel. „Fehlt nur noch ein Sofa für Besprechungen“, sagt sie.

Denn zu besprechen hat Trump einiges. Als neue Popkulturbeauftragte berät sie Kulturschaffende in Augsburg. Sie hilft bei der Suche nach Ateliers und Übungsräumen, erarbeitet Konzepte und plant Veranstaltungen. Vor zwei Monaten hat sie die Stelle angetreten – und schon die ersten Bands unterstützt. Wo gibt es Proberäume? Wie kann man sich als Musiker besser vermarkten? Wo lassen sich in Augsburg Platten pressen? „Mir macht es Spaß zu vermitteln und Menschen aus verschiedenen Kulturbereichen zusammenzubringen“, sagt Trump.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen