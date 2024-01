Porträt

Das Rauschen der Stille: Dorothea Dudek zeigt ihr Atelier

Plus Der Kongress am Park widmet Dorothea Dudek eine Ausstellung. Bei einem Besuch in ihrem Atelier spricht die Malerin über ihre Motive, über die Kraft der Unschärfe und Jan Vermeers Magie.

"Die Muse wartet nicht", sagt Dorothea Dudek. Und damit meint die Malerin: Sie will immer wachsam bleiben, immer bereit sein für den Moment, der sich in Kunst verwandeln lässt. "Meine Umgebung durchforste ich ständig, um ein besonderes Licht und Formen für meine Bilder zu entdecken." Das sieht man ihren Gemälden an: Augenblicke, hier, dort und überall eingefangen, um sie auf Leinwand festzuhalten. Ein Blick durch hohe graubraunweiße Grashalme. Ein Blick über eine satte Blumenwiese. Ein Blick in ein Café mit Bistro-Tischen. Aber diese Bilder sehen die Welt durch eine unscharfe Brille: Sie wirken wie um ein paar Dioptrien getrübt und dezent verzaubert. Konturen verschwimmen im Traum, im Licht der Farben. Aktuell zeigt Dudek einige Gemälde im Kongress am Park, in der Ausstellung "Rauschen der Stille". Und in ihrem Atelier hängt schon das nächste neue Bild in der Staffelei.

Ein Besuch bei Dorothea Dudek im Kulturhaus Abraxas

Dorothea Dudek nutzt jeden Zentimeter in ihrem Studio für die Kunst: Schlanke Holzstaffeleien neben dicken Holztischen, darauf Lagen von Zeitungspapier und Kästchen mit Farbtuben-Allerlei, dazu Gläser, in denen Pinsel jeder Stärke und Borstigkeit stecken. Seit 1999 arbeitet die Malerin hier im Kulturhaus Abraxas - aber soweit sie sich erinnern kann, ist ihr Leben schon immer der Kunst gefolgt. Sie erinnert sich an einen prägenden Moment: "Mit etwa 17 Jahren entdeckte ich einen Bildband mit Werken von Jan Vermeer. Diese Farbigkeit und vor allem das sensible, feine Spiel mit dem Licht in seinen Werken, das beeindruckt mich bis heute." Dorothea Dudek hat Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Lodz studiert, in der polnischen Stadt, in der sie 1960 geboren wurde. Später studierte sie Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Psychologie an der Universität Augsburg. Seitdem wohnt und arbeitet sie hier. Im Jahr 2018 hat sie den Kunstpreis der Stadt Augsburg gewonnen.

