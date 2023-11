Ein Musiker mit viel Engagement und reichlich Ideen

Dominik Scherer ist Multiinstrumentalist, Bandleader und immer auf der Suche nach Neuem. Für seine weitgespannten Tätigkeiten hat er unlängst den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben erhalten.

In diesen Tagen ist es gar nicht so leicht, Dominik Scherer für ein Gespräch zu erwischen. Es sei denn, man trifft sich so früh, dass noch nicht mal das Lieblingscafé um die Ecke geöffnet hat. Er hat eben viel um die Ohren, als Leader einer multimedialen Band und als Co-Leiter einer Musikschule mitsamt Zweigstelle. Das allein wäre schon genug für einen prall gefüllten Kalender. Doch in Scherers Fall muss man noch den Faktor einberechnen, nicht den einfachsten Weg zu beschreiten, nicht mit dem Durchschnitt zufrieden zu sein und sich in irgendeiner Weise von Vergleichbarem abzuheben. Die Jury des Bezirks Schwaben, die Scherer mit dem Musikförderpreis ausgezeichnet hat, begründet ihre Entscheidung mit „seinem ganzheitlichen musikalischen Ansatz, seiner hohen Virtuosität und seinem Engagement“ für die Szene und für den musikalischen Nachwuchs, „um sein Wissen, seine Kontakte und seinen Ehrgeiz für die Kunst weiterzugeben“. In anderen Worten: Dominik Scherer zieht sein Ding durch, ohne Kompromisse.

"Ich war erschlagen von der Nachricht", sagt Dominik Scherer

Vor drei Jahren, erzählt er, habe er mal eine Bewerbung für den Förderpreis des Bezirks Schwaben eingereicht und fiel dementsprechend aus allen Wolken, als sein Bruder ihm die Nachricht über seine Auszeichnung am Telefon überbrachte. Es dauerte einen Moment, bis er sich der Situation bewusst war, „ich war erschlagen von der Nachricht, weil eigentlich gerade alles funktioniert und musikalisch alles top ist. Und weil es noch mal eine neue Dimension bekommt, wenn man sieht, was für Kaliber da noch sich bewerben.“

Die 15.000 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, sind ihm natürlich herzlich willkommen, denn „jetzt kann ich das Lehrbuch, an dem ich gerade sitze, fertig schreiben, und zwar genau so, wie ich es will: ein multimediales, dreiteiliges Schlagzeug-Lehrwerk mit verschiedenen Ebenen, dazugehöriger Homepage, auf Recyclingpapier“. Nur ein Beispiel, aus dem Schema F auszubrechen, ein herkömmliches Lehrbuch wäre zu unspektakulär und angesichts der Masse der Konkurrenz auch sinnlos.

Kinder müssen sofort auf die Bühne, hat der Musiklehrer erkannt

Eine ähnliche Herangehensweise verfolgt Dominik Scherer zusammen mit seinem Bruder an seiner Musikschule Beathof, dessen didaktisches Konzept ebenfalls Einzug in die Jurybegründung fand. Vor der Gründung überlegten sich die Brüder, was „wir an unserem Musikunterricht schlecht fanden und wie wir das umgehen können“. Die Antwort darauf fanden sie schnell: „Die Kinder müssen sofort raus auf die Bühne, daher machen wir jedes Jahr ein Konzert mit allen 300 Schülerinnen und Schülern vor 1000 Leuten, egal, wie alt sie sind und egal, wie viel Erfahrung sie haben. Ich möchte, dass sie sehen und erleben.“ Sie bilden Gruppen, „die sehr unterschiedlich sind, sodass sie auch voneinander lernen können“, und es wird auch auf individuelle Wünsche Rücksicht genommen, „egal, ob sie Videos für ihren Instagram-Kanal machen oder die Vinylsammlung ihrer Eltern entdecken und nachspielen wollen“. Dazu sind beide Schulen mit „absolutem High-End-Equipment ausgestattet, dass die Kinder wissen, wie es klingen kann, wenn alles passt“.

Scherer bereitet den Kindern die Voraussetzungen, die er selbst in seinem höchst musikalischen Elternhaus gefunden hat. Das erste Mal stand er als Fünfjähriger mit dem Orchester seines Vaters bei der afa auf der Bühne und spielte ein Trommelsolo auf einer Snaredrum. „Das war das prägende Erlebnis schlechthin. Ich habe dann auch andere Sachen ausprobiert, aber bei allen Dingen fehlte mir das letzte Quäntchen Ehrgeiz, um es zu übertreiben. Nur bei der Musik war es immer da.“

Als die Adoleszenz an die Tür klopfte, bastelte Scherer gerade an dreistündigen Shows mit eigenen Songs und Coverversionen der großen Krawallbands der 90er-Jahre. Und nachdem seine Band das JUZ Königsbrunn vollmachen konnte, buchten sie eben für den nächsten Auftritt die Stadthalle Schwabmünchen.

Erfolgreich auch beim "Sound of Schwaben"

Scherer praktiziert also schon seit Jugendjahren eine Art kontrollierten Größenwahn – immer noch ein paar Prozent mehr investieren, aber eben so, dass es auch funktionieren kann. Und wird. Von Coversongs ist er mittlerweile weit entfernt, und nachdem sich der Trompeter und Drummer an unzähligen weiteren Instrumenten abgearbeitet hat, interessiert ihn nun der Weg zur Aufnahme und deren Klangästhetik. Für Scherers Fähigkeiten im Studio gab es übrigens einen weiteren Preis, die Auszeichnung „Sound of Schwaben“, für ein Stück, das den Charakter des Bezirks in Klänge gießt. „Das wollte ich unbedingt machen, hatte aber wenig Zeit. Am Montag war Abgabe, am Sonntagabend bin ich um 22 Uhr noch ins Studio und hab das Ding in vier Stunden fertig gemacht.“

Sein Stück „Klangfährten“ beginnt mit metallischem Hämmern und Weckerklingeln, denn der Schwabe ist fleißig und steht früh auf. Dramatische Bläserarrangements über treibenden Beats werden zu einem coolen Jazztrompetensolo, das in eine Landpartie mündet, mit sprudelnden Bächen und aufgescheuchten Vogelschwärmen, bis die Sonne zu langen Synthietönen blutrot hinter den Allgäuer Alpen untergeht.

In fünf Tagen war ein neues Album geschrieben

Weniger beschaulich wird es vermutlich mit dem neuen Album seiner Band Aera Tiret. Die Begeisterung über seine Mitstreiter in der Band ist ihm anzusehen, weil „ich da ohne Kompromiss aus eigener Feder schreibe, wobei ich das Songwriting jetzt immer mehr in die Hände der anderen lege. Es ist so schön, wie das funktioniert. Diese Besetzung ist es jetzt! Wir haben in fünf Tagen ein neues Album geschrieben, mit schnellem Drum and Bass und ein paar fiesen Housedingern.“ Und auch für dieses Album wird es einen weiteren, für Scherer typischen Superlativ geben, über den aber jetzt noch der Mantel des Schweigens gebreitet ist. Nur so viel: Dass Dominik Scherer ein guter Produzent ist, hat schon längst weit über die Stadtgrenze hinaus seine Runden gemacht.