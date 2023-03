Porträt

28.02.2023

Eine Sängerin im Flow: Isabell Münsch ist als Brecht-Sängerin gefragt

Plus Gerade ist Isabell Münsch als Interpretin der Brecht-Lieder sehr gefragt, in Augsburg und an anderen Orten. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was sie macht.

Im Augenblick ist Isabell Münsch im Dauereinsatz in Sachen Brecht. Das Jubiläum, sein 125. Geburtstag, der sich 2023 jährte, hat die Nachfrage beträchtlich angekurbelt. Mit ihren Interpretationen der Brecht-Lieder ist die Sängerin im Moment nicht nur in Augsburg gefragt, Termine stehen auch in Leipzig, Halle, Mainz, Regensburg an. Jetzt am Mittwoch, 1. März, tritt sie noch einmal fast vor der Haustüre auf: im Parktheater in Göggingen, wenn dort die Brecht-Gala der vier Augsburger Rotary Clubs steigt. Dann ist Münsch nicht nur mit dem Pianisten Geoffrey Abbott zu erleben, sondern auch mit Günter Berg, dem ehemaligen Verlagsleiter von Suhrkamp. Damals war Berg für die Herausgabe der 30-bändigen kommentierten Gesamtausgabe der Werke von Bertolt Brecht verantwortlich. Heute hat Berg in der Büchergilde Gutenberg den Brecht-Gedichtband "O die unerhörten Möglichkeiten" herausgegeben.

