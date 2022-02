Porträt

18:00 Uhr

Franziska Strohmayr kam mit Fahrrad und Violine zum Preiserfolg

Plus Die Augsburger Geigerin Franziska Strohmayr macht ungewöhnliche Projekte – in Salzburg ist sie dafür ausgezeichnet worden.

Von Manfred Engelhardt

Beim Thema " Biathlon“ denkt man aktuell eher an die Olympischen Winterspiele in Peking. Doch diese harte Sportart hat eine junge Geigerin nach eigenem Gusto zusammengestellt – statt schießen und laufen radeln und Musik. Franziska Strohmayr, gebürtige Augsburgerin, ist ein ungewöhnliches Projekt eingefallen – und hat damit in ihrer jetzigen Wahlheimat Salzburg eine bemerkenswerte Auszeichnung erhalten. Der Förderpreis für Kunst und Kultur des Kulturfonds der Stadt Salzburg (6000 Euro), der alljährlich verliehen wird, ist ihr 2021 für ihr Projekt "Kulturbiathlon – Frauen im Land Salzburg“ zuerkannt worden. Wegen Corona kam es der erst in der vergangenen Woche in Salzburg zur Übergabe, live.

