Große Filmmusik im selbst gemachten Klanggewand

Hinter musikalischen Megaprojekten wie „The Music of Game of Thrones“ oder „The Music of Disney live in Concert“ steckt Franz Bader aus Mering – ein musikalisches Multitalent.

Die verrücktesten Erfolgsstorys schreibt bekanntlich das Leben. Davon weiß auch der in Mering lebende Hornist, Dirigent und Arrangeur Franz Bader ein Filmmusik-reifes Lied zu singen. Bader ist Jahrgang 1955, hat in München studiert und war anschließend einige Jahre Mitglied in namhaften Orchestern wie den Münchner Symphonikern (ehemals Symphonie-Orchester Graunke). Seine optimistische Ausstrahlung, sein Elan, die Liebe zur Musik und das Engagement, mit dem er sich seit über 20 Jahren als musikalischer Leiter im Bobinger Musikverein um die profunde musikalische Nachwuchspflege speziell im Bereich der sinfonischen Blasmusik bemüht, sind offensichtlich und stecken Gleichgesinnte an.

Seit vielen Jahren hat er sich zudem als „Macher“ in Sachen Video- und Filmmusik profiliert. Vor der Corona-Pandemie tourte er als Dirigent höchst erfolgreich und unter der Veranstalterflagge des Münchner „Kulturgipfels“ insbesondere mit den „ Game of Thrones“-Konzerten durch Deutschlands größere Konzerthallen. Alle Orchesterarrangements dafür stammten aus seiner Feder. Die künstlerische Zwangspause der Pandemiejahre nutzte Bader, um weitere spannende Soundtrackprojekte auf den Weg zu bringen. „Wenn der Zug wieder fährt“, so lautete damals die Devise von Franz Bader, „möchte ich meine Fahrkarte schon haben.“

Franz Bader kennt auch das Risiko des Konzertveranstalters

Dafür schlüpft er auch in die fraglos risikoreiche Rolle des Konzertveranstalters, der kostspielige und geeignete Säle sowie das diesmal 55-köpfige Orchester, Chor und Solisten bucht und der weiß, dass erst mit einer 75-prozentigen Auslastung die erleichternde schwarze Null erreicht ist. Im vergangenen Herbst präsentierte Bader im Augsburger Kongress am Park ein Konzert mit Musik der „ganz Großen“ im boomenden Filmmusikbusiness – Hans Zimmer und John Williams standen im Fokus.

Große Filmmusik bedarf großer Klangkörper: Franz Bader als Dirigent bei einem der Konzerte von „The Music of Game of Thrones“. Foto: Kai Neunert

Jetzt präsentiert Bader – und da kann man den Song „Be Our Guest“ gleich wörtlich nehmen – gemeinsam mit dem Prague Royal Symphony Orchestra, mit Elisabeth Haumanns Score-And-More-Chor Augsburg und vier hochkarätigen Solisten, dem Musicalsänger Peter Lewys Preston, der Jazzsängerin Alma Naidu (unter anderem wirkte sie am Staatstheater Augsburg in der Oper „Angels Bone“ mit), mit Peter Köninger und Nadine Weiss ein Konzert mit vielfach Oscar-gekrönten Melodien aus Filmen wie „Arielle“, „Aladdin“, „König der Löwen“, „The Beauty and the Beast“ oder „Frozen – Die Eiskönigin“. Große Emotionen, rhythmischer Drive und unvergessliche Momente sind also programmiert bei „The Music of Disney live in Concert“.

Direkt ins Herz des Publikums, lautet die Devise

Für die Qualität der orchestralen Power dank passgenauer Arrangements sorgte Bader einmal mehr „im Alleingang“ und mit seiner langjährigen Expertise darin, Video-, Serien- oder Filmmusik über Youtube kennenzulernen und dann in Orchesterpartituren zu übertragen. Gut zu wissen, dass die geleisteten Gema-Abgaben seine Aufführungen lizensieren und somit die urheberrechtliche Seite abgesichert ist. Anders als manche seiner „Konkurrenten“ verzichtet Franz Bader in seinen Konzerten bewusst auf aufwendige Leinwandprojektionen. Bestenfalls sollte sich die Energie der vielstimmig und orchestral intonierten Titel direkt ins Herz des Publikums übertragen und die Bilder dazu in den Köpfen mitlaufen.

Woher kommt der Antrieb, sich solch einem anspruchsvollen Unternehmen zu stellen, das vor dem rein musikalischen Gewinn doch sicher enormen Zeit- und Werbe- sowie Organisationsaufwand bedeutet und gewiss jede Menge Nerven kostet? „Ich war schon als Kind immer ein wenig widerspenstig“, bekennt Franz Bader. Wo sich Hindernisse und Widerstände zeigen, sucht und findet er gerne die kreative Hintertür, die den Weg ins Abenteuer öffnet. Bleibt zu wünschen, dass auch ein weiterer Wunsch wahr wird und Bader mit seinen populären Filmmusikkonzerten den jungen und auch älteren Menschen verstärkt die Einmaligkeit live gespielter sinfonischer Musik vermitteln kann.

„The Music of Disney live in Concert“ findet am Sonntag, 21. Januar, im Kongress am Park statt. Beginn ist um 19 Uhr.