Hader hoch drei: Der österreichische Humorist zu Gast in Augsburg

Plus Josef Hader ist an einem Tag in drei Rollen zu erleben: Als Ehrengast im Liliom Kino, dann im Film "Wilde Maus" - und live als Kabarettist, böse und brillant.

Von Veronika Lintner

"Ich bin so gerührt", sagt Josef Hader. "Ich war als Kind a schlechter Sportler. Ich hab da nie einen Pokal gewonnen." Aber jetzt steht er mit 61 Jahren auf der Bühne, im Liliom-Kino in Augsburg, und reckt eine Trophäe in die Höhe. Sie schimmert wie ein Formel-1-Pokal, ein Kelch in Gold mit ausgestanzten Sternchen, der Gewinner betrachtet den Preis und grinst: "Es gibt weitaus schlechtere." Immerhin, dieser Mann hat auch schon den Grimme-Preis gewonnen, bayerische, deutsche, österreichische Kabarettpreise, und heute ist es - etwas bescheidener - der "Liliom Cinema Award" des kleinen Arthouse-Kinos. Preisverleihung mit Publikumsgespräch. Fans in den Kinosesseln dürfen fragen, was sie von Josef Hader immer wissen wollten. Die Moderatorin des Gesprächs gesteht sofort, dass sie ein Hader-Fan ist - und deshalb jetzt nervös. Hader löst die Spannung mit Schmäh: "Dös mocht alles ned leichter. Dös sollten Sie sich besser abschminken."

Josef Hader erzählt in Augsburg von seiner Liebe zum Film

Wer Hader verehrt, wer ihn für seine blutigen Komödien liebt, seine verkrachten Kinorollen und sein beinhartes Kabarett, der kann ihm an diesem Tag dreimal begegnen: Erst als Ehrengast im Liliom, der über Kunst und Film philosophiert. Dann auf der Leinwand, das Kino zeigt Haders Komödie "Die Wilde Maus". Und schließlich abends, im Kongress am Park: Hader in seiner Kabarett-Bühnenrolle. Facetten eines Humoristen - Hader hoch drei.

