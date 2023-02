Porträt

18:02 Uhr

Joshua Rupleys Weg aus der Wüste in die "Wiege der klassischen Musik"

Der Pianist Joshua Rupley aus New Mexico tritt am Freitag im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg auf.

Plus Mit 16 Chefdirigent, mit 20 ausgewandert, mit 30 gefragter Pianosolist und Begleiter: von kleinen Fügungen, die Joshua Rupley auf die Konzertbühne führten.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Die Geschichte von Joshua Rupley und der klassischen Musik wäre schon abwegig genug, begänne sie mit dem Film "Der Herr der Ringe". Der spielt auf seinem Weg aus der Einöde des US-amerikanischen Bundesstaates New Mexico in das Augsburger Umland zwar eine Rolle; entscheidend waren für den heute 30-Jährigen aber neben seinen Eltern auch einige kleine Fügungen des Schicksals. Die haben ihn zu einem gefragten Pianosolisten und Begleiter gemacht – und führen ihn am Freitag auf die Bühne im Kleinen Goldenen Saal, wo er gemeinsam mit Tenor Benedikt Heggemann das Programm "Trost" präsentiert.

