Porträt

vor 49 Min.

Wo selbst Wagner sich auf leichtes Terrain begibt

Plus Das Salon-Orchester Frank Lippe präsentiert seit 25 Jahren Operetten-Melodien in eigenen Arrangements. Die stammen ausschließlich vom Namensgeber des Ensembles. Dessen Kunst ist auch anderswo gefragt.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Angefangen hat es in der Theaterkantine, damals im Bauch des Großen Hauses am Kennedy-Platz. Bei Feiern nach einer Opernpremiere oder auch mal aus Anlass eines Geburtstags. Dann setzte sich Frank Lippe ans Klavier, schlug diese oder jene leichtfüßige Melodie an, eine Kollegin von den Violinen trug vielleicht ein wenig Geigenschmelz dazu bei, Cello oder Kontrabass sorgten fürs Fundament, die Sopranistin griff die Melodie auf, ein Tenor stimmte mit ein …

