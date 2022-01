Porträt

vor 31 Min.

Zlatko „Jimmy“ Kresic: Statt Rock-Tournee ein Musical für Kinder

Plus Zlatko Kresic aus Augsburg tourte mit Rockgrößen um die Welt - bis Corona kam. Die Zeit investiert er nun in ein Kinderbuch und ein Musical. Auch als Hausmann und Familienkoch glänzt er.

Von Mona Boos

„In meinem Kopf ist immer was los – und die vielen Ideen müssen ja irgendwo hin“, sagt Zlatko „Jimmy“ Kresic mit einem Lachen. Der Komponist und Musiker aus Augsburg sprüht vor Energie. Doch wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus seiner Branche brachen Kresic in Corona-Zeiten Live-Auftritte, Events und Werbeaufträge weg. Für den Künstler nicht die erste schwierige Phase in seiner Karriere. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, investierte er die freie Zeit in ein neues Projekt: Er schrieb ein Kinderbuch und komponierte ein Kindermusical dazu. Und damit nicht genug. Aus der Idee wurden fünf Projekte gleichzeitig.

