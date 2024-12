Sie begreifen die Welt kreativ: Das sind die Gewinner des 65. Augsburger Kunstförderpreises

Der Architekt Lukas Glogger hat sein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro beständig investiert. Der Wohnzimmertisch aus Naturstein ist in Arbeit und rückt ins Zentrum seines bald fertigen „Black Hide“-Wohnhauses in Balzhausen. Mit Arbeiten, in denen sein Faible für spannungsvolle Raum- und Blickbeziehungen auffiel, konnte Glogger erst bei der Jury und am Abend der Preisvergabe mit herrlich trockenem Humor und Statements zum Thema Widerstand und Akzeptanz innovativer Dorfzentrums-Gestaltung beim Publikum punkten.

