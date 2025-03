Mit Dagobert Lack in eine neue Zivilisation: Premiere des VR-Theaters „Ekklesia“

„Ich habe keine Lust mehr auf Bienenkotze“, nörgelt Dionysos, Tochter von Zeus. Dass dieser Ausdruck nicht wirklich appetitlich ist, aber zumindest faktisch richtig, findet auch die Künstliche Intelligenz Agi. Im Hintergrund ist dumpf das immer lauter werdende Summen der Bienen zu hören. Diese Szene bekommen Besucherinnen und Besucher bei dem immersiven Virtual Reality Theater „Ekklesia“ zu hören, wenn sie vorher eine bestimmte Entscheidung getroffen haben. Denn auch der Zuschauer ist Akteur in dieser gelungenen Mischung aus Schauspiel, Gaming und Virtual Reality des Staatstheaters Augsburg, die am Freitag im Alten Rock Café in Kriegshaber Premiere hatte.

Jana Völkl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatstheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zivilisation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis