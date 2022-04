Ein atemlos antikapitalistischer Theaterabend

Plus Mit der Inszenierung „Genannt Gospodin“ treibt Regisseurin Gianna Formicone die Darsteller zu einem intelligenten, energiegeladenen Spiel mit glücklichem Ausgang.

Kaum öffnet sich die Tür zur Studiobühne, ist das Stück schon im Gange und die Zuschauer ein Teil davon. Langsam schlängelt sich das Premierenpublikum um Gospodin herum, diesen antiheldisch auftretenden Protagonisten. Während das Publikum seine Plätze einnimmt, schläft Gospodin vorne im Stehen, das Gesicht zum Zuschauerraum.