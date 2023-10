Premiere

vor 33 Min.

Ein Stück russische Weltliteratur auf der Bühne

Plus Der renommierte Regisseur Armin Petras inszeniert in der Brechtbühne "Meister und Margarita", mit einem äußerst spielfreudigen Ensemble, wie er sagt.

Von Richard Mayr

Da brennt jemand gleich von zwei Seiten. "Moment, noch zwei Minuten." Das Ensemble hat am Nachmittag Pause, der Regisseur allerdings nicht, es geht ums Licht. Aber die zwei Minuten dauern doch nur 30 Sekunden. In diesem Tempo, gefühlt also die vierfache Geschwindigkeit, geht es weiter, wenn der Regisseur Armin Petras über die Premiere von "Meister und Margarita" spricht – ein Stück russische Weltliteratur von Michail Bulgakow auf der Brechtbühne im Gaswerk.

Aber noch bevor Petras auf den weltberühmten Roman zu sprechen kommt, der auf kritisch-satirische Weise die frühen Stalin-Jahre in Moskau aufspießt, ohne sie zu verharmlosen, muss er noch etwas zu seiner ersten Augsburger Inszenierung sagen, "Švejk / Schwejk" im Februar 2020, eine Koproduktion des Staatstheaters Augsburg mit den Städtischen Bühnen Prag. "Ich bin dem Ensemble da noch etwas schuldig geblieben", sagt Petras. Denn dieser Theaterabend, der zum Brechtfestival in Augsburg entstand, konnte nur zwei oder drei Mal gespielt werden. "Als die Premiere in Prag stattfinden sollte, also am Tag der Premiere, rief mich der Bürgermeister von Prag an und erklärte mit einem feinen Deutsch, in dem nur ganz wenig Akzent zu hören war, dass sie abgesagt werden muss." Die Pandemie griff um sich und legte in ganz Europa das öffentliche Leben lahm – auch den Schwejk.

