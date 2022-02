Premiere

19:00 Uhr

Junges Theater Augsburg: Unterwegs im Meer der Sprachenvielfalt

Plus Im Stück "Im Ozean der Freundschaft" zeigt das Ensemble am Jungen Theater Augsburg, wie Zusammenleben trotz unterschiedlicher Voraussetzungen gelingen kann. Aber auch, wie Theater-Krisenmanagement funktioniert.

Von Claudia Knieß

Wenn eine Theaterpremiere nicht trotz, sondern ausdrücklich mit und vielleicht ein Stück weit sogar wegen Corona-bedingtem Improvisieren glückt, dann haben die Kreativen einiges richtig gemacht. So geschehen beim jüngsten Projekt des Jungen Theaters Augsburg (JTA), „Im Ozean der Freundschaft – Dostluk Okyanusunda“, das im Moritzsaal Premiere hatte. Trotz Abstandsregeln und Masken knisterte die Erwartung im Publikumsraum der neuen Gastspielstätte des JTA, als dessen Leiterin Susanne Reng gleich mit der Begrüßung ein paar Änderungen ankündigen musste: Quarantäne- und familienbedingte Ausfälle betrafen nicht nur die musikalische Unterstützung durch das Kulturcafé Neruda, sondern mit Cam Sümer gar einen der beiden Hauptdarsteller. Doof, wenn überhaupt nur zwei Leute in mehreren Rollen das ganze Stück spielen. Noch döfer, wenn der ausfallende Darsteller einen Teil des Textes auf Türkisch sprechen soll, was ja nicht jeder andere Mime beherrscht.

