Kahnfahrtfestspiele: Brecht, vom Wasser aus betrachtet

Plus Die Kahnfahrtfestspiele eröffneten mit einer Theateraufführung rund um Augsburgs bedeutendsten Dichter. Das hatte seinen eigenen Reiz - auch, weil das Publikum hier nicht auf festem Theaterboden platziert war.

Von Sebastian Kraus

Als die weißen Ruderboote zur Eröffnung der Kahnfahrtfestspiele und zur Premiere des Singspiels „O Himmel strahlender Azur, enormer Wind die Segel bläh!“ ins Wasser gleiten, ist es auf den Tag genau 148 Jahre her, dass der Wassergraben am Oblatterwall mit bescheidenen drei zu verleihenden Booten zur Kahnfahrt wurde. An diesem 1. Mai sind am Stadtgraben alkoholisierte Burschen auf Dörfern und gezündete Rauchtöpfe in Neukölln ganz weit weg. Ruhe und Frieden liegt in der Luft, die Blätter rauschen, die Vögel zwitschern, Sonnenstrahlen brechen sich in den sanften Wellen.

Diese Atmosphäre brachte auch schon den gleich nebenan aufgewachsenen Brecht zum Sinnieren und Verführen. Matthias Klösel als „Eugen Hecht, Ihr persönlicher Brechtdarsteller“ und Daniela Nering, die das Kunststück meisterte, alle seine Frauen auf einmal zu spielen, verkünden auf dem Auffanggitter am westlichen Ende des Grabens stehend „den wahren Brecht“ zu entdecken, während sich die Boote mit dem Publikum in Zeitlupe ineinander verkeilen. In der Inszenierung von Gianna Formicone in Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt Augsburg wird aber schnell deutlich: Das eine, einzig wahre Gesicht des Lyrikers wird auch nach zwei Stunden Stationentheater nicht gefunden sein. Zu multidimensional, zu widersprüchlich sind die Facetten des „Wasser-Feuermannes“, wie ihn Weggefährten bezeichneten.

