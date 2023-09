Premiere

Nachhaltiges Spiel mit Fantasie: Junges Theater Augsburg spielt Momo

Plus Ein Stück nach Michael Endes Kinderbuchklassiker: Momo kämpft beim Jungen Theater Augsburg gegen Zeitdiebe und Konsumterror.

Von Daniela Tiggemann Artikel anhören Shape

Was passiert, wenn die Menschen keine Zeit mehr füreinander haben? Es wird kalt und grau und die Lebensfreude geht verloren. Momo, der Kinderbuchklassiker von Michael Ende, ist ein wunderbares Loblied auf Freundschaft und die miteinander verbrachte Zeit sowie eine Warnung vor den grauen Herren, die die Menschen mit der Forderung nach "mehr" und "schneller" vor sich her treiben. Aber in dieser Geschichte steckt noch anderes, das meist übersehen wird.

Das Junge Theater Augsburg widmet sich Michael Ende

Das Junge Theater Augsburg hat jetzt in seiner neuesten Produktion dafür gesorgt, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund gestellt wird. Und hat mit dem Umweltbildungszentrum Augsburg und dem Büro für Nachhaltigkeit die richtigen Kooperationspartner dafür gefunden. Noch bis Mai 2024 wird im neuen Umweltbildungszentrum neben dem Botanischen Garten das Kinderstück gespielt, kombinierbar für Schulklassen mit Workshops zu den Themen "Zeitfresser" und "nachhaltiges Spielen".

