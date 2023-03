Oskar Maria Graf ohne Dialekt, das geht nicht

Plus Theaterpremiere im Martinipark: Die Regisseurin Susanne Lietzow inszeniert Oskar Maria Grafs Roman "Unruhe um einen Friedfertigen" neu – ausufernde Schlägereien inklusive.

Sprachlich zünftig, dazu nah und volkstümlich, also ganz den Menschen zugewandt. Das ist die eine Seite von Oskar Maria Graf. Und die andere, dass er fein beobachtet hat, wie sich zum Beispiel in den Weimarer Jahren die Politik ins Dorf schlich und dort das Leben der Menschen beeinflusste und veränderte. Er war ein Schriftsteller, der damit kokettiert hat, sich nur mit ländlichen Themen zu befassen. Gleichzeitig machte er sich damit auch über sich selbst lustig.