Unrettbare alte, weiße Männer: Sibylle Bergs "Viel gut essen" im Alten Rockcafé

Plus Das Staatstheater Augsburg blickt tief ins Herz ausrangierter Männerseelen: Sibylle Bergs "Viel gut essen" glückt in einer Inszenierung mit schwarzem Humor.

Na, guten Appetit! Mitten im Stück, das „Viel gut essen“ heißt, zücken die Herren auf der Bühne ihre Fußnagelknipser. Gerade noch stolzierten Kai Windhövel, Thomas Prazak und Klaus Müller wie ein Oberchefkoch-Trio mit Eierkartons und Feiertagsfilets zum Küchentresen. Jetzt gönnen sie sich eine Pause für Pediküre. Ruhig wie Buddhas auf Barhockern lassen sie, knipsknaps, Nagelstücke fliegen. Praktisch, dass da je ein Loch in ihren rechten Socken klafft, die großen Zehen gucken schon heraus.