Wie das Staatstheater die "Courage" inszenieren will

Plus Mit der öffentlichen Konzeptionsprobe im Brechthaus betritt Regisseur David Ortmann Neuland und beweist gleichzeitig Brecht'schen Hintersinn.

Von Richard Mayr

Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" wirft bereits ihren Schatten voraus. Am 23. Februar beginnt das Brechtfestival mit der Premiere des Stücks, inszeniert von David Ortmann als großem Festivalbeitrag des Staatstheaters Augsburg. Es wird also eine Brechtinszenierung zum Festival zu sehen geben, noch dazu eines der viel gespielten Stücke von Brecht. Regisseur David Ortmann hat im Brechthaus zur öffentlichen Konzeptionsprobe geladen, nicht ohne Brecht'schen Hintersinn.

"Wir spielen jetzt, als ob wir das erste Mal zusammen proben würden", sagte Ortmann zur Begrüßung. Die Zerstörung der Theater-Illusion geschah dabei in die andere Richtung: nicht das Spiel wurde entlarvt, sondern die Teilhabe an einem Probenprozess als Spiel. Was wiederum den Schluss zulässt, dass Brecht bei David Ortmann in guten Händen liegen dürfte. Im Anschluss führte er kreuz und quer durch die verschiedenen Bereiche, die für eine Inszenierung zusammengebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

