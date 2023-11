Sichtbar sein in schwerer Zeit: Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben

"Bagel, Bier und Berches", lautet das Motto der Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben. Wie lässt sich jüdische Kultur feiern, in Zeiten des Terrors in Israel?

"Bagel, Bier und Berches", unter diesem Motto steht die Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben 2023. Das Schabbat-Brot Berches, aber auch das koschere, bayerische Bier und die aus Osteuropa stammenden Bagels - das sind drei Facetten jüdischen Lebens, zwischen Glaube, Alltag und Genuss. Mit diesem Dreiklang wollen die Organisatoren des Fests, die Israelitische Kultusgemeinde und das Jüdische Museum Augsburg Schwaben, die Kulturwoche feiern. Trotz der aktuellen Lage in Israel. Trotz der Terror-Attacken. Carmen Reichert, die Direktorin des Jüdischen Museums, erklärt: "Gerade in diesen Zeiten, in denen vermehrt antisemitische Sprüche und Übergriffe zu vermelden sind, ist es wichtig, Judentum und jüdische Kultur sichtbar zu machen." Und so findet das Fest vom 5. bis 12. November statt, mit Workshops, Musik, Tanz, Kulinarik und mehr.

"Es entspricht ganz der jüdischen Kultur, dass man immer an das Leben, ja an das Weiterleben denkt", sagt Reichert. Sich wegen des Terrors in Israel zurückzuziehen, wäre die falsche Reaktion. "Wir müssen jüdisches Leben feiern, wir brauchen das auch für uns als Gemeinschaft im Museum, das gibt uns Kraft. Und wir schätzen es als Zeichen der Solidarität, wenn Menschen in Schwaben an unseren Veranstaltungen teilnehmen und Interesse an der jüdischen Kultur bekunden." Für die Kulturwoche habe das Museum die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Das Fest sei eine Einladung an alle, die jüdische Kultur kennenzulernen – und sich "solidarisch zu zeigen mit einer Gemeinschaft, die seit vielen Jahrhunderten in Schwaben lebt, dort aber immer wieder auch bedroht und verfolgt wurde."

Reichert erklärt das Fest-Motto: Speisen und Getränke spielen in der jüdischen Tradition eine große Rolle. Zur Schabbatfeier essen jüdische Menschen weltweit das traditionelle Challa-Brot. Die schwäbische Version des Gebäcks heißt aber Berches, wird aus Kartoffelteig gebacken, mit Sesam bestreut und in mancher schwäbischen Bäckerei auch heute angeboten. Eine Bäckerei aus Fischach bäckt nun auch Berches für die Jüdische Kulturwoche.

Das Fest bietet ein Programm in Augsburg, aber auch Nördlingen, Fellheim und Krumbach. Das Konzert "Klezmer Re-Constructed" mit dem Jewish Chamber Orchestra Munich läutet das Fest ein, in der Großen Synagoge in Augsburg, am Sonntag, 5. November, um 18 Uhr. Weitere Höhepunkte: Ein Klezmer-Musik-Workshop für Schüler und ein Abend mit Brauhausgeschichten - Löwenbräu hatte einst jüdische Besitzer, bayerisches Bier gilt als koscher. Zudem gibt es einen Tanzworkshop, ein Quiz und Führungen. Das ganze Programm findet sich unter www.jmaugsburg.de. (AZ/veli)

