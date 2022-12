Das bringt das Augsburger Brechtfestival im kommenden Jahr

Das Programm des Augsburger Brechtfestivals zum 125. Geburtstag des Dichters und Dramatikers trägt deutlich die Handschrift des neuen Leiters Julian Warner. Zahlreiche lokale Akteure sind eingebunden.

Bei einer Pressekonferenz in Augsburg hat Julian Warner, der neue Leiter des Augsburger Brechtfestivals, das Programm für das Festival zu Brechts 125. Geburtstag im Jahr 2023 vorgestellt (10 bis 19. Februar). Mit den Oberthemen „Brecht“, „Augsburg“, „Musik“ sollen drei Fährten durch das Festivalprogramm gelegt werden.

Brecht

Unter dem Titel „Brechtmaschine“ arbeitet das Festival in Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg mit Möglichkeiten und Herausforderungen der digitalen Welt. Könnte eine Künstliche Intelligenz Texte generieren, die sich für echte Texte von Bertolt Brecht halten lassen? Und würde man eine Künstliche Intelligenz, an sämtlichen zugänglichen Daten des Internets geschult, anweisen, als Bertolt Brecht zu antworten: Was hätte ein derart revitalisierter Brecht zu den Dilemmata der Gegenwart zu sagen? In einem großen, kollaborativen Mensch-Maschine-Schreibprozess arbeiten eine Künstliche Intelligenz und Interessierte an einem Theaterstück, das wenig später uraufgeführt wird.

„Futurioso“, die technofuturistische Late-Night-Show des Staatstheater Augsburg, die monatlich auf twitch.tv ausgestrahlt wird, räsentiert eine Sondersendung zum Augsburger Brechtfestival mit einem Sonder-Spezial-Gast: dem Geist Bertolt Brechts.

Das Theater Bremen zeigt „Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?“ von Antigone Akgün frei nach Bertolt Brecht. Ausgehend von Brechts Fragment verwandelt Antigone Akgün mit ihren Spieler*innen einen Leerstand in der Blücherstraße in einen Erzählraum mit Schauspiel, Videos und Installationen.

2021 und 2022 waren Suse Wächters „Helden des 20. Jahrhunderts“ absolute Publikumslieblinge und sorgten für „Glück im Stream“ (SZ). Beim Brechtfestival 2023 kehren einige alte Held*innen mit neuen Dämonen zurück – live im martini-Park, der großen Bühne des Staatstheater Augsburg: In „Brecht’s Gespenster“ wird Bertolt Brecht von den zahllosen Geistern heimgesucht, die er in seinem Exil und bei seiner Wiederkehr nach Berlin getroffen hat. Zusammen mit zwei Musikern und einem Puppenspieler zelebriert das Ensemble um Suse Wächter eine abendliche Séance, in der die kleinen Puppen mit der großen Aura ihr Spiel spielen.

Bertolt Brechts Stücke werden spätestens seit den 1960er Jahren auch immer wieder in der Türkei gespielt. Die Alevitische Gemeinde Augsburg e.V. präsentiert mit „Brecht aus der Türkei“ einen Abend mit Gespräch, Lesung und Musik.

„Sieben Rosen hat der Strauch“ ist ein musikalisches Geburtstagsgeschenk mit feministischer Note: Die kenntnisreichen Interpretinnen Karla Andrä, Stefanie Schlesinger, Alexandrina Simeon, Anna Holzhauser, Isabell Münsch, Ute Legner und Eva Gold bringen Brechts Lyrik auf die Bühne.

Kurt Idrizovic führt im literarischen Vorstadt-Spaziergang „O die unerhörten Möglichkeiten - Brecht in Lechhausen“ das Publikum an die Originalschauplätze, an denen der junge Bertolt Brecht schwamm, dichtete und liebte.

Augsburg

Wie funktioniert eigentlich Gesellschaft, wie Politik? Das mehrjährige Multispezies-Stadtprojekt „Organismenrepublik Augsburg“ mit der Berliner Künstler*innengruppe Club Real macht es erfahrbar.

Vergessene Geschichten, verdrängte Themen: God’s Entertainment geben mit „Unter dem Teppich“ eine Möglichkeit, ihnen eine neue (sichtbare) Form zu geben. Beim gemeinsamen Weben läuft die Auseinandersetzung mit dem großen Sohn der Stadt wie am Schnürchen. Widersprüche, Konflikte, Diskussionen: Brechtfestival goes Wrestling – und den Plot dazu liefert die Stadt. Bei „Kampf um Augsburg – eine Wrestlingshow“ wird um heikle Themen buchstäblich gerungen. Politisches Theater im besten Sinne. Mit besonderem Unterhaltungsfaktor.

Murat Güngör, Ex-Rapper und Mitbegründer des antirassistischen Netzwerks „Kanak Attak“, und Hannes Loh, ehemaliger Rapper bei der Gruppe „Anarchist Academy“, lassen in ihrer Lecture „Remix Almanya“ die Anfänge des deutschen Hip-Hops aus der postmigrantischen Szene Revue passieren.

Julian Warner leitet 2023 erstmals das Brechtfestival. Foto: Richard Mayr

Lechhausen, einst klassisches Arbeiterviertel, ist heute Wohnort vieler prekär Beschäftigter mit und ohne Migrationsgeschichte. Wie hat sich das Viertel in den letzten 30 Jahren verändert? Was treibt die Leute um, was hat sie damals umgetrieben? Die Regisseurin Dorothea Schroeder hat sich in der hiesigen Kneipen-Szene umgehört und die Essenz in das Audiofeature „Der Geist der Taverne“ gegossen.

Der Oberbayrische Volkstrachtenverein Lechhausen e.V. reflektiert in „Ankommen, Weitertanzen. Ein Lechhauser Hoigarten“ die eigene Geschichte – als Nachfahren von Zugereisten aus dem bayerischen Oberland, um in den Industriewerken Augsburgs zu arbeiten. Lechhauser Heimatfusion mit Kapelle, Platteln und Drah’n und eine Einladung zum Mittanzen!

Der rassistische Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 jährt sich am letzten Tag des Brechtfestival zum dritten Mal. Das Memorial soll Versammlung und gemeinsames Gedenken ermöglichen: „Say Their Names – Ein kollektives Erinnern“. Lesung, Film und Gespräch für Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili-Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Mit: Asal Dardan, Senthuran Varatharajah, Cana Bilir-Meier, Forensic Architecture, Düzgün Polat.

Musik

Die Brechtnacht mit dem Titel „Impossible Music“ wird 2023 kuratiert von Markus Acher und Girisha Fernando. Impossible Music sucht den Exzess, das Überraschende und Unwahrscheinliche in der Musik. Der junge rebellische Brecht steht für diesen Abend Pate. Er inspiriert Musiker*innen, die Grenzen ausloten, drängende gesellschaftliche Fragen aufgreifen und gegen die Krisen der Welt antanzen. Gaye Su Akyol aus Istanbul eröffnet den Abend im Staatlichen Textil- und Industriemuseum mit einem Mix aus türkischer Psychedelica, Post-Punk, Grunge und Surf Rock. Nakibembe Xylophone Troupe aus Uganda und The Notwist laden das Publikum ein, an ihrer transkontinentalen Session mit Embaire, Gitarren und Electronics teilzunehmen. Im Provino heizen Zayendo mit experimenteller japanischer Brassmusik und Malphino aus London mit tropisch-psychedelischen Rhythmen ein.

2021 begeisterten die Dakh Daughters aus Kiew beim digitalen Brechtfestival mit zwei neuen, von Brecht inspirierten Songs die internationale Festivalgemeinde: Sechs Frauen haben sich einem bizarren, ästhetischen und poetischen Mix verschrieben, einem „Freak Cabaret“ aus ukrainischer Folklore, Punk, Kabarett, Prog-Rock, Klassik und mehrsprachigen Texten von u. a. Taras Schevchenko, Joseph Brodsky und William Shakespeare. Gesungen wird in fünf Sprachen, gespielt auf 15 Instrumenten, von Cello bis Oboe. Die Dakh Daughters sind eines der relevantesten Musikprojekte der Ukraine und aktuell im Exil auf Tour durch Europa mit der Produktion „Ukraine Fire“ – ein Zeichen gegen den Krieg. Live beim Brechtfestival 2023.

Franz Dobler & Das Hobos präsentieren: „Wer macht den Dreck und wer macht die Wäsche?“ Die Augsburger Band Das Hobos macht Musik, die nach Geräteschuppen genauso wie nach weiter Welt klingt, ein „Contemporary Railway Soundtrack“, aber zu entspannt für deutsche Zugfahrpläne. Im Zusammenspiel mit der Live-Performance des Schriftstellers Franz Dobler entsteht ein Klang- und enkraum, in dem sich Rhythmen in Reflexionen fortsetzen und handgemachter Groove auf leisen Witz trifft.

Impossible Orkestra (Augsburg / München) feat. Alabaster DePlume (UK): In Komplizenschaft mit dem britischen Saxophonisten, Komponisten und Poeten Alabaster DePlume und zwölf Musiker*innen aus Augsburg und München wagt das Brechtfestival ein musikalisches Experiment.

Das „Sound Lab for Fluid Ways of Knowing“ bringt mit Sound und Sprache arbeitende Künstler*innen, die in Ghana und Deutschland leben, in einen Prozess künstlerischer Forschung zu Methoden der Fluidität, Oralität, Non-Dualität, des Prozesses und der Improvisation. Das Sound Lab läuft die gesamte Woche des Brechtfestivals. Dabei werden die Künstler*innen über Workshops und andere Interventionen immer wieder öffentliche Einblicke in ihre Prozesse und Arbeiten geben.

Brechtfestival Warm Up und Festwoche des Staatstheaters

„Brecht’s People“ ist eine Einladung an alle, sich selbst in die Brecht‘sche Tradition zu stellen. Bertolt Brecht war ein echter Praktiker und ein großer Verfechter der Nützlichkeit. Deshalb sind 2023 alle, die sich dazu berufen fühlen, eingeladen, mit ihren Fähigkeiten Teil des Festivals zu werden. Ob als Weber*in in der Performance „Unter dem Teppich“ (28.01.– 05.02.2023), als Vertreter*in einer Spezies in der „Organismenrepublik“ (12.01.2023) oder als Wrestler*in in Ausbildung (04./05.02.2023).

Vom 12. Januar bis 5. Februar bietet das Warm-Up Programm des Brechtfestivals verschiedene Möglichkeiten an, sich einzuklinken und einzustimmen. Das Staatstheater Augsburg präsentiert dazu unter dem Motto „Bier mit Bert“ eine Festwoche mit Lesungen, Musik und Experimentellem im Alten Rock Café, dem Saalbau Krone und der ehemaligen Geschäftsstelle der Stadtsparkasse Augsburg in der Blücherstraße. (pm/AZ)

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen des Brechtfestivals beginnt ab Mitte Dezember 2022. Weitere Informationen auf der Website des Festivals.