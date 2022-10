Prostitution

18:00 Uhr

Ausstellung zeigt die Brutalität der Prostitution

Plus Die Ausstellung "Gesichtslos" gibt Frauen, die in die Prostitution gezwungen wurden, eine Stimme. Die Macher haben eine klare politische Forderung an den Staat.

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Nicht nur am Rand der Stadt, sondern mitten in den Wohngebieten finden tagtäglich Tragödien statt. Vor den Augen der Augsburger Stadtgesellschaft, zum Beispiel in der Nähe der Gögginger Brücke oder in der Hasengasse, aber natürlich auch in den Industrievierteln. Der Verein AugsburgerInnen gegen Menschenhandel trägt das Thema Prostitution nun mit einer Ausstellung zentral in die Stadt, in das Forum am Annahof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen