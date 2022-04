Prozess

18:00 Uhr

Ein Gemälde vor Gericht: Urheberstreit um ein Werk von Martin Eder

Plus In der Augsburger Ausstellung des Malers Martin Eder hätte ein weiteres Werk hängen sollen. Aber darüber hat die Berliner Justiz nun ein Urteil gefällt.

Von Rüdiger Heinze

Eigentlich hätte in der großen laufenden Glaspalast-Ausstellung des in Augsburg geborenen, heute in Berlin arbeitenden Martin Eder noch ein Riesenformat aus dem Jahr 2018 hängen sollen. Dessen zur Lücke passender Titel: „The Unknow-able“. Was zu deutsch heißt: das Unkenntliche, das Unerkennbare. Dass das Gemälde mit den Ausmaßen von 3,80 mal 2,85 Metern nicht hängt, hat juristische Gründe. Es war Gegenstand einer Klage, praktisch ein corpus delicti.

