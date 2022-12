Mit Wucht auf die Gehörknöchelchen: So klingt das Soloprojekt von MC Hasan

Plus 2014 floh er von Damaskus nach Augsburg, jetzt präsentiert er sein erstes Soloprojekt: Der Vollblutrapper Hasan Mahmoud a.k.a. MC Hasan im Porträt.

Ein paar verdorrte Blätter wehen über Gleise ins Nichts, im Gegenlicht läuft ein junger Mann mit ernstem Blick und Schiebermütze auf die Kamera zu, die spannungsgeladenen Streichersamples kündigen einen kraftvollen Beat an, dann trifft die erste Zeile mit aller Wucht auf die Gehörknöchelchen: "Vollblutrapper, ans Mikro-Stepper / Ich kam her mit nix, doch ich spuck jetzt Bretter."