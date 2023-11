Religionskritik

Religionslose kritisieren die Kirchen und ihre Sonderrechte

Plus Der Bund für Geistesfreiheit vergibt den Ludwig-Feuerbach-Preis. Der Staat pflege eine zu große Nähe zu den Kirchen, die ihr Vertrauen längst verspielt haben.

Unterhaltung, Schulterklopfen, Sekt und Selters beim städtischen Zukunftspreis und dem schwäbischen Literaturpreis. Der November ist der Monat der Preisverleihungen. Auch der Bund für Geistesfreiheit Augsburg (BfG) schloss sich an und verlieh in der vergangenen Woche den Ludwig-Feuerbach-Preis. 2000 Mitglieder hat der Bund, 789 von ihnen kommen aus Augsburg. Doch jenseits der überzeugten Atheisten und Agnostiker aus seinem Umfeld kennt kaum jemand diese Organisation, auch der Preis, der immerhin schon an den Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner und die Politikerin Ingrid Matthäus-Meier vergeben wurde, ist weitgehend unbekannt.

Dabei hat der BfG in Augsburg eine lange Tradition. 1911 als „Freireligiöse Gemeinde Augsburg“ gegründet, stand er wie der Volksbund der Geistesfreiheit während der Weimarer Republik für eine radikale kritische Auseinandersetzung mit Glauben und Kirche, kämpfte gegen den Einfluss der Schöpfungslehre und der Kirchen auf Politik und Bildung. Die Nationalsozialisten verboten die Organisationen. Schon 1950 gründete sich die Augsburger Gruppe neu. Die Mitglieder, unter ihnen viele Juristen, sehen sich als radikal-säkulare Gegenbewegung zu den Kirchen und gehen juristisch gegen „Kirchenprivilegien“ wie besondere Feiertagsregelungen, die Berechnung des Seelsorgegeistlichen-Pfennigs, die Finanzierung von Kirchentagen und Sonderbestimmungen des Arbeitsrechts in kirchlichen Einrichtungen vor.

