Restaurierung

vor 19 Min.

Eine Buchrarität bewahrt den Klang der Renaissance

Plus Dieses Buch bewahrt, wie das damals im Kloster Irsee geklungen haben mag, als dort Mönche ihre Gesänge anstimmten. Die Staats- und Stadtbibliothek hat den Band restauriert.

Von Gerlinde Knoller

Wie mochte das geklungen haben – damals, Anfang des 17. Jahrhunderts, als die Mönche der ehemaligen Benediktiner-Abtei Irsee in der Liturgie die Gesänge sangen, die in einem großformatigen Chorbuch vor ihnen lagen? Heute, rund 400 Jahre später, ist dieses kostbare Chorbuch mit der Signatur Tonk Schl 95 noch immer erhalten. Jüngst wurde es restauriert und ist derzeit in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für kurze Zeit im Foyer zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen