Sie will Erinnerung wiederherstellen: Provenienzforscherin Sophia Barth-Coorssen im Porträt

Für Sophia Barth-Coorssen ist es ein Glücksmoment, wenn sie das entscheidende Puzzlestück findet. Wenn sie zwischen Akten, Dokumenten und Klicks in Netz-Archiven diesen einen Hinweis findet, der die Lücke in der Geschichte füllt. In einem Moment, in dem klar wird, durch welche Hände ein Gemälde ging, wer es kaufte, erbte oder raubte und wem es rechtmäßig gehörte. „Dann kann es schon mal passieren, dass ich aus dem Stuhl springe und ein bisschen juble“, sagt Sophia Barth-Coorssen und lächelt. Denn das bedeutet, dass sie Klarheit schaffen kann, in einem Rätselfall der Kunstgeschichte. Der Arbeitsplatz der 34-jährigen Kunsthistorikerin liegt im Augsburger Schaezlerpalais. In ihrem Büro ragen Regale bis zur Stuckdecke, gefüllt mit Folianten, Schubfächern, Alben, Akten, Ordnern. Es ist der Nachlass des Kunsthändlers Karl Haberstock. Als die Nationalsozialisten im großen Stil Kunstwerke raubten, dafür Juden, Jüdinnen, Geächtete enteigneten und ausbeuteten, da machte auch der gebürtige Augsburger sein Geschäft mit der Kunst. Doch: Was war ein normaler Kauf – und was Diebstahl, Enteignung, unmoralisch? Solche Fragen zu klären, ist ihre Aufgabe: Sophia Barth-Coorssen ist seit Januar 2025 die Nachfolgerin von Horst Kessler. Sie ist die neue Provenienz-Forscherin der Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

Sophia Barth-Coorssen forscht, welche Wege Kunstwerke gegangen sind

„Das Faszinierende an meiner Arbeit ist, dass hinter jedem Objekt viele Biografien stehen“, sagt die 34-Jährige. Eine Biografie von Kauf, Verkauf, Raub oder Schenkung, und dazwischen oft: große Lücken in der Herkunftsgeschichte. Das betreffe den harmlosen Zufallsfund auf einem privaten Dachboden ebenso wie den geraubten Schmuck aus der Kolonialzeit in den großen Museen. Und vor allem auch Raubkunst aus den Jahren der NS-Diktatur, 1933 bis 1945. Barth-Coorssens Fachgebiet: Suchen, klären, helfen, in manchen Fällen bis zur Restitution – bis zur Rückgabe. 2022 zum Beispiel erstatteten die Augsburger Kunstsammlungen einige kostbare Möbel zurück, sowie 16 geraubte Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan, Silber. Die Kostbarkeiten gingen zurück zur Familie der rechtmäßigen Besitzer – zu den Nachfahren des jüdischen Kunstsammlers Friedrich Gutmann, in den USA und Italien. „So ein historisches Unrecht kann nie ganz wiedergutgemacht werden“, sagt Barth-Coorssen. „Es geht aber oft um die Wiederherstellung von Erinnerung. Nachfahren wollen die Lücken der Geschichte füllen. Das schafft Identität und Erinnerung, für Betroffene und für unsere gesamte Gesellschaft.“

Zu recherchieren begeistert die 34-Jährige, die im Allgäu aufgewachsen ist. Sie überlegte, Journalistin zu werden. Aber im Studium der Kunstgeschichte, an der LMU München und der Universität in Edinburgh, entdeckte sie die Provenienzforschung für sich. „Ich bin ein faktenorientierter Mensch“, sagt Barth-Coorssen. Für ihre Doktorarbeit, gerade frisch erschienen, hat sie sich durch die Biografie eines Münchner Kunsthändlers gegraben: Alois Miedl. Profiteur der NS-Zeit. „In nur vier Jahren machte er damals, umgerechnet, 107 Millionen Euro Umsatz mit Gemäldeverkäufen.“ Dabei pflegte Miedl Kontakte bis in die Staatsspitze, er stand Hermann Göring nahe – der den systematischen Kunstraub vorantrieb. „Die Kunst des Geschäftemachens“, so lautet der Titel von Barth-Coorssens Doktorarbeit. Dafür hat sie auch die Wirtschaftskreisläufe der Zeit erforscht, die Kreise von Händlern, Bankiers, Geschäftsleuten, Opportunisten. Welche Rolle spielte da eine Figur wie Miedl? Oder auch: Karl Haberstock?

Provenienzforschung: Karl Haberstock war ein Profiteur des NS-Regimes

Karl Haberstock, geboren in Augsburg, betrieb zur NS-Zeit eine Kunsthandlung in Berlin. Er hatte einen direkten Draht zu Adolf Hitler, verkaufte ihm Werke für seine Sammlung, machte Karriere. „Er war aber auch schon vor der NS-Zeit an Kunst interessiert“, sagt Barth-Coorssen. „Man kann hier zumindest kein einfaches, schnelles Urteil fällen. Figuren wie Haberstock hatten verschiedene Facetten. Er war auf jeden Fall ein Profiteur der Zeit. Er hat aber auch manchen jüdischen Menschen geholfen.“ Christof Trepesch, der die Kunstsammlungen und Museen leitet, legt Wert auf exakte Aufklärungsarbeit: „Wir zählten zu den ersten Häusern, die eine feste Stelle für Provenienzforschung eingerichtet haben“, erklärt er. „Das war 2001.“ Basis dafür ist die Washingtoner Erklärung von 1998 - eine freiwillige Selbstverpflichtung von Museen und Sammlungen, Provenienzforschung zu betreiben und zu restituieren.

Barth-Coorssen öffnet die Schubladen ihres Archivs, zeigt Notizen, Auktionskataloge, Karteikarten. Darunter auch: private Fotoalben der Haberstocks. Er, schnauzbärtig vor den hohen Regalen seiner Bibliothek, die jetzt in Barth-Coorssen Büro Regalwände füllt. Dazu ein Bild von Haberstocks Gattin Magdalene mit Hut. Sie hatte nach Karls Tod eine Stiftung im Namen ihres Mannes gegründet und der Stadt übergeben. Ein kompliziertes, belastetes Erbe.

Sophia Barth-Coorssen arbeitet sich ein in Haberstocks Nachlass

„Im Schnitt brauchen wir fünfzehn bis achtzehn Monate Arbeit für ein einziges Objekt“, sagt Barth-Coorssen. „Und so ein Objekt ist nie endgültig ausgeforscht.“ Neue Quellen tauchen auf, über neue Netzwerke zu anderen Forschern und Museen, in Europa, den USA, der Welt. Dokumente aus der Geschichte erscheinen plötzlich im Internet, frisch gescannt und digitalisiert. Seit einiger Zeit ist auch das Haberstock-Archiv online einsehbar, für alle Nutzer, zur Transparenz. Auf einer Webseite können sich Kunstinteressierte, Suchende, durch die Galerie von Dokumenten klicken. Barth-Coorssen will diese Daten aktualisieren und auch die restlichen Geschäftsunterlagen von Haberstock digitalisieren: „3500 historische Auktionskataloge, davon 650 Handexemplare, das ist ein Goldschatz, auf dem wir sitzen.“

Sophia Barth-Coorssen arbeitet sich ein in Haberstocks Nachlass: „Mein Vorgänger Horst Kessler hat hier in 14 Jahren fantastische Arbeit geleistet, ich bin ihm dankbar.“ Akten wälzen, Sütterlin entziffern, jeden Tag neue Anfragen beantworten, das ist jetzt ihr Feld. Manchmal sei die Arbeit anstrengend, eine dauernde Suche nach Puzzleteilen. „Aber es ist kreative, innovative Arbeit. Fast schon detektivisch. Es ist für mich eine Berufung.“