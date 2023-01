Wishbone Ash oder der besondere Sound einer Gitarren-Doppelspitze

Die Band mit zwei Leadgitarristen sorgt auch in Augsburg für Furore. Im Spectrum fesseln die Briten ihr Publikum hauptsächlich mit Material aus ihrem 1972 erschienen Album "Argus".

Vor einiger Zeit stellten die britischen Metal-Ikonen Iron Maiden für die Rock-Fachzeitschrift Metal Hammer eine Liste zusammen, auf der sie zehn Bands aufführten, die großen Einfluss auf ihre Musik hatten. Eine davon war Wishbone Ash. „Wer die frühen Maiden-Trademarks verstehen will, muss nur das Album ,Argus’ von Wishbone Ash anhören“, sagte Maiden-Bassist Steve Harris damals dem Magazin. Aber nicht nur Iron Maiden, sondern auch Bands wie Thin Lizzy oder Judas Priest nahmen sich Wishbone Ash zum Vorbild.

„Wishbone Ash“ ist Classic Rock mit hoch melodiöser Gitarrenarbeit. Andy Powell ist einer der beiden gleichberechtigten Gitarristen. Foto: Christian Gögler (Archivbild)

Jetzt gastierten die Briten im Spectrum, und die Augsburger Location war randvoll. Dabei konnte man das jüngere Publikum an zwei Händen abzählen – die Veranstaltung wurde eher zu einer gepflegten Ü-60-Party. Aber die hatte es in sich. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die viel Show-Getue und Rockposen benötigen, um das Publikum anzuheizen, genügt bei Wishbone Ash allein die Musik.

Wie Jeff Beck und Jimmy Page bei den Yardbirds

Eine immer noch besondere Art dieser Kunst praktiziert die vierköpfige Band, und diese Eigenheit trägt auch einen großen Teil zum Erfolg der Band bei. Denn seit ihren Anfängen im Jahr 1969 steht an der Seite von Gründungsmitglied Andy Powell, der mittlerweile 72 Jahre alt ist, ein weiterer Leadgitarrist auf der Bühne. Früher war es mal Ted Turner, seit 2017 ist es der heute 44-jährige Mark Abrahams. Zwei Leadgitarren, das ist ein Markenzeichen der Band. Geprägt wurde dies von den legendären Yardbirds in den 1960er-Jahren. Die hatten mit Jeff Beck, der in der vergangenen Woche gestorben ist, und mit dem späteren Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page ein exzellentes Duo am Start. Klingt natürlich auch bei einer Band wie Wishbone Ash, die dieses Spiel beherrscht, besonders harmonisch und melodiös. Im Spectrum folgte der Aufschrei der Fans meist schon beim Anspielen der jeweiligen Titel.

Die meisten stammen dabei aus ihrem Album „Argus“, das 1972 erschien und das nicht nur für Maiden-Bassist Steve Harris zu den Meilensteinen in der Rockgeschichte zählt. Ein Krieger mit rotem Umhang und Speer in der Hand ziert das Cover dieser Platte. Befasst hat sich diese Scheibe viel mit biblischen Themen, die zu feinem Rock aufgearbeitet wurden, wie natürlich auch ihr Bestseller „The King Will Come“.

Musik, um die Faust nach oben zu recken

Das Zusammenspiel der Gruppe ist schon faszinierend, zumal auch Bassist Bob Skeat starke Momente hat. Das neuneinhalbminütige „Time Was“ ist immer noch ein Hinhörer, und zu „Warrior“ kann man gar nichts anderes tun, als die Fäuste in die Höhe zu recken. Andy Powell mit seiner Gibson Flying V ist dabei der Hingucker. Für viele Gitarristen, auch für ihn, ist sie die Königin unter den Gitarren. „Im Studio kommen auch andere Gitarren zum Einsatz. Aber auf der Bühne benutze ich meistens die Gibson Flying V. Erstens kennt man mich so, und zweitens mag ich es sehr, dieses Instrument zu spielen“, meinte Powell mal in einem Interview.

Schließlich wurde es noch etwas schmutzig im Spectrum. Doch keine Angst, der Song „F.U.B.B.“ aus dem Jahr 1974 (Fucked Up Beyond Belief) gehört zu den Instrumentalnummern der Band. Richtig guten Rock haben die Briten ohnehin drauf. Bestes Beispiel: „Rock’n’ Roll Widow“ und natürlich der Rausschmeißer „Jail Bait“ vom Album „Pilgrimage“ (1971). Erinnert stark an „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley. Soll wohl auch so sein. Zwei Stunden beste Unterhaltung wurden am Ende mit donnerndem und lang anhaltendem Applaus quittiert. Also dann, bis zum nächsten Mal.