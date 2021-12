Weihnachtskonzert: Vierzehn Engel um mich stehn ...

Plus Das ausgelassene Weihnachtskonzert mit Sally du Randt und dem Bratschen-Ensemble Violharmonics.

Ein Konzert geteilt durch vier. Viermal wurde an diesem Wochenende das Weihnachtskonzert mit Sally du Randt und den Violharmonics, einem Bratschen-Ensemble aus Musikern und Musikerinnen der Augsburger Philharmoniker, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben präsentiert – es dürfen ja coronabedingt Konzertsäle derzeit nur mit 25 Prozent der möglichen Zuhörerschaft besetzt werden. Das Programm unter dem Titel „Seven Stars of Bethlehem“ erfüllte das Publikum dann jedoch mit ganzer Freude.