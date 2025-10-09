In Deutschland ist sogar das Jenseits eine Behörde

Was, wenn sogar der Tod ein Gang zum Amt wäre? Nummer ziehen, geduldig warten, Formular ausfüllen. Dann wieder warten, bis der zuständige Sachbearbeiter den Drucker zum Laufen gebracht hat – eine deutsche Behörde eben. So zumindest sieht das Jenseits in der Komödie „Zweigstelle“ aus, die am Donnerstag in die Kinos gekommen ist. Neben Newcomern sind auf der Leinwand einige bekannte Gesichter zu sehen, darunter Luise Kinseher, Rick Kavanian und Maxi Schafroth. Über einen Auftritt dürften sich jedoch besonders Fans des Italo-Schlagers freuen.

Die vier Hauptfiguren geraten in „Zweigstelle“ in einen tödlichen Autounfall

Resi (Sarah Mahita), Sophie (Nhung Hong), Mel (Beritan Balci) und Philipp (David Ali Rashed) wollen in die Berge fahren, um die Asche ihres verstorbenen Freundes zu verstreuen. Auf dem Weg geraten sie in einen tödlichen Autounfall und finden sich Momente später in einem Fahrstuhl wieder, der sie ins Jenseits befördert. Besser gesagt in die Zweigstelle Süddeutschland III/2. Was folgt, ist eine frustrierende Odyssee durch die Behörde, die zwar für Lacher im Publikum sorgt, stellenweise aber auch nachdenklich stimmt. Denn schon bei der Anmeldung müssen die vier eine Frage beantworten, die über ihr weiteres Schicksal entscheidet: Hast du zu Lebzeiten an etwas geglaubt?

Wer an nichts glaubt, landet nach dem Tod genau dort: im Nichts. Ein dunkler Raum, in dem lediglich ein Rauschen zu hören ist. Um dem zu entkommen, gibt sich Protagonist Philipp, der wegen der Missbrauchsfälle aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, als Buddhist aus. Und muss sich beim Leiter der Buddhismus-Abteilung (Maxi Schafroth) vorstellen. Währenddessen kämpft sich Sophie durch dutzende Aktenordner – die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hauptdarstellerin Resi bietet sich dem Hausmeister als Praktikantin an, und erkundet die Behörde an der Seite eines Schlüsselcharakters: dem Tod. Oder Gott?

Premiere hat „Zweigstelle“ auf dem Münchner Filmfest gefeiert

„Zweigstelle“ ist nicht nur für Drehbuchautor und Regisseur Julius Grimm der erste Langfilm, sondern auch für die Münchner Produktionsfirma. Premiere feierte die Komödie im Juli auf dem Filmfest München, wo sie mit dem Publikumspreis in der Kategorie „National“ ausgezeichnet wurde. Ein beachtliches Debüt für einen Film, der mit begrenzten Ressourcen entstanden ist.

„Ermöglichen konnten wir mit dem Budget quasi gar nichts“, sagte Produzent Felix Mann bei der Vorschau im Augsburger Liliom-Kino am Mittwochabend. „Aber nur weil wir weniger Geld hatten, wollten wir keine Kompromisse eingehen.“ Es sei viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen – etwa bei den Penzing-Studios im Landkreis Landsberg, wo die Filmcrew drehen durfte. Oder bei den Darstellerinnen und Darstellern, die 20 Drehtage lang für einen Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde arbeiteten. Und sogar beim ADAC.

Die Augsburger Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sorgen in „Zweigstelle" für die musikalische Untermalung. Foto: WennDann Film GmbH/Luis Zeno Kuhn

Bei Szenen im Auto dürfe nicht gleichzeitig geschauspielert und gefahren werden, erklärte Mann. Deshalb besorge man sich üblicherweise einen Anhänger, mit dem das Auto gezogen wird. „Sowas konnten wir uns aber nicht leisten“, verriet der Produzent, „also sind wir zum ADAC und haben gefragt, ob sie uns für einen Tag ziehen können.“ Um Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys für den Film zu gewinnen, war wohl auch ein persönlicher Kontakt entscheidend.

„Tatsächlich kam es über unseren Regie-Assistenten Viktor, der Bandfotograf ist und den Manager kannte“, erzählte Produzent Ben Ullrich beim Filmgespräch im Liliom-Kino. „Sie fanden diesen Film sehr lustig und hatten Bock, dabei zu sein.“ Sprechrollen haben die sechs Männer zwar nicht bekommen. Doch ihre softe Instrumental-Version von „Weiße Rosen“ mit der passenden Schnips- und Sidestep-Performance reichte schon aus, um regelmäßig für Erheiterung im Publikum zu sorgen. Immer dann, wenn Neuankömmlinge die Empfangshalle der Jenseits-Behörde betreten, spielt die Band ihre Melodie von einem Balkon. Felix Mann erinnert sich: „Der Pitch damals war: Stellt euch vor, man stirbt, und das Erste, was man sieht, seid ihr.“