Auftakt einer Ausstellungsreihe: Augsburgs Diözesanmuseum sieht Schwarz

Das Diözesanmuseum St. Afra will Farbe bekennen. Und dies nicht im übertragenen, sondern im direkten Sinn. „Farbe bekennen“ ist der Übertitel eines mehrteiligen Ausstellungsprojekts, das einzelne Farben befragt nach ihrem Sinngehalt im christlichen, genauer: im katholischen Kontext. Einzelschauen zu Weiß und Rot sind fürs kommende Jahr projektiert, in diesem Dezember noch wird es eine Ausstellung zu Gelb/Gold geben. Den Anfang des Farb-Zyklus, soeben eröffnet im Museum in der Kornhausgasse, macht jedoch: Schwarz.

Farben sind Bedeutungsträger, nicht nur in religiösen Bezugssystemen. In der weltlichen Mode etwa steht Schwarz vorzugsweise für schlichte Eleganz, man denke nur an das „Kleine Schwarze“ aus dem Hause Chanel. Doch halt: Coco Chanel, belehrt uns die Ausstellung beim Gang ins Museums-Untergeschoß, erfuhr in ihren jungen Jahren klösterliche Prägung. Und schon ist man mitten in der ersten Abteilung der Schau, die der Frage nachgeht: Was bedeutet schwarze Kleidung im katholischen Zusammenhang?

Schwarz aus Trauer über den Tod Christi

Ein Vielfaches. Neun lebensgroße Puppen stehen in einem Halbkreis, eine jede gehüllt in ein schwarzes Gewand, ob Soutane, Habit oder Wichs einer katholischen Studentenverbindung. Einer jeden Kombination beigegeben ist ein Video, in dem der jeweilige Gewandträger erklärt, welche Bedeutung gerade seinem Erscheinungsbild innewohnt und auch, welche Empfindung sich beim Tragen damit verbindet. Da ist etwa der junge Pater vom Orden der Passionisten, der erklärt, dass das Schwarz seines Gewandes einerseits die Traurigkeit über den Tod Christi reflektiere, zugleich dieses Schwarz aber auch Licht und Trost bringe durch den Gedanken an die Auferstehung. Es sind Ausführungen wie diese, die manch Befremdetsein über die ungewohnt gewordenen geistlichen Gewänder auflösen; Erklärungen, die diese erste Ausstellungssektion zur informativsten der ganzen Schau werden lassen.

Die schwarze Kasel, im selben Raum zu sehen, verweist als Priestergewand explizit auf Sterben und Tod, eine Thematik, der sich die zweite Abteilung widmet. Was hat es auf sich mit dem „katholisch gut sterben“, der Losung der Gegenreformation? An die katholische „Kunst des Sterbens“ sind geistliche Handlungen ebenso gekoppelt wie eine Reihe von Gegenständen, etwa der Rosenkranz oder das Sterbekreuz. Ein monumentales Gemälde, „Der Tod des guten Christen“, von Johann Georg Bergmüller, dem bedeutenden Augsburger Barockmaler, veranschaulicht dies in seinem unwiderstehlich nach oben weisenden Bildaufbau, bei dem denn auch der Sterbende, den Rosenkranz in der Hand, aufwärts in himmlische Gefilde blickt. Das vor dem Bergmüller-Großformat im Museumsraum platzierte, allzu plakative Krankenbett mitsamt moribunder Figur hätte es zur Entfaltung des Themas nicht bedurft, es schränkt die Wirkung des Gemäldes eher ein.

Waffen für die Trauerfeier eines Kaisers

Natürlich kann die Schau im Diözesanmuseum nicht alle Aspekte des „Schwarzen“ erschöpfend aufbereiten. Der Teufel, der da noch seitlich in Bergmüller Gemälde herein gafft auf der Suche nach einer – in diesem Falle erfolglos – zu raffenden Seele, der Teufel in seinen vielen Facetten hätte gewiss auch einen einträglichen Aspekt der Farbe Schwarz ergeben. Doch die Ausstellung bleibt an der Oberwelt, bereitet in ihrer dritten und letzten Abteilung ein historisches Thema auf – die Trauerfeierlichkeiten zum Ableben des Kaisers Karl V. Dass der Kurator Thomas Kieslinger hier einen Schwerpunkt setzt, hat seinen Grund, besitzt das Diözesanmuseum doch die originalen Funeralwaffen des Kaisers, Waffen, die eigens für die Augsburger Trauerzeremonie 1559 angefertigt worden waren. Totenhelm, Funeralschwert und ein riesiger Rundschild mit dem doppelköpfigen Adler symbolisieren die Macht, die hier von der Bühne der Welt getreten war. Auch wenn unter den Funeralwaffen lediglich die Stoffbespannung des Schildes in Schwarz gehalten ist, so sind es andererseits die Darstellungen von Teilnehmern des historischen Trauerzugs, die in ihrer schwarzen Gewändern auf den ernsten Anlass der Zeremonie verweisen. Im Original entstammen sie einer Handschrift, die Ferdinand der I., der Nachfolger Karls, hatte anfertigen lassen. Die lebensgroß aufgezogenen Figuren kontextualisieren damit die Funeralwaffen, die zu den bekannten Glanzstücken des Diözesanmuseums zählen.

Unbedingt Erwähnung finden muss, dass die Schau sich trotz oder gerade wegen ihres „schwarzen“ Thematik ausgiebig um junge und sehr junge Besucher bemüht. Von den schwarzen Gewändern, die man selber anprobieren kann, bis hin zum detailliert angerichteten Leichenschmaus soll vermittelt werden, dass das „Schwarz“, wo es die menschliche Existenz berührt, zum Leben gehört.

Schwarz sehen. Bis 23. November im Diözesanmuseum, Di – Sa 10 bis 17, So und am Feiertag 12 bis 18 Uhr.