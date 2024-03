Wenn die Tradition zum Ballast der Geschichte wird

Im Fotodiskurs von Christof Rehm in Göggingen steht der Mensch dieses Mal im Mittelpunkt. Damit feiert die Ausstellungsreihe auch ein kleines Jubiläum.

Eigentlich hat der Augsburger Künstler Christof Rehm vor zehn Jahren ein Atelier gesucht, einen Ort zum Arbeiten. Gefunden hat er einen Raum, der für ihn Verpflichtung zu mehr war. Ein kleines, aber fein geschnittenes Oval, ein Pavillon, der direkt an der Bergstraße in Göggingen liegt. Ein Raum, der einmal ein Geschäft war, ein Raum, der durch zwei Fenster direkt mit der Straße verbunden ist. Andersherum haben Passanten die Möglichkeit, Rehm dort beim Arbeiten buchstäblich über die Schulter zu schauen - oder aber im Vorbeigehen einen Blick auf Rehms "Fotodiskurs"-Ausstellungen zu erhaschen. Denn seit zehn Jahren nimmt Rehm den Auftrag ernst, den er am neuen Ort gespürt hat: dort auch eine Ausstellungsfläche zu schaffen.

Unter dem Stichwort "Fotodiskurs" verfolgt Rehm aber auch noch etwas Weiteres. Die Reihe, die es nun schon seit zehn Jahren gibt, ist gedacht als ein Doppel. Fotografie wird in Bezug zu anderen Künsten gesetzt. Bei der Auswahl achtet Rehm darauf, dass die Begegnung, mitunter auch Konfrontation, neue Energien freisetzt. Für ihn ist auch wichtig, den Hintergrund, die künstlerische Theorie erfahrbar zu machen. Er will zeigen, dass es mehr als die Becher-Schule zu entdecken gibt. Christof Rehm selbst zum Beispiel hat an der Kunstakademie in München bei Günter Förg und Karl Imhof studiert. Wenn er fotografiert, arbeitet ein Maler und Zeichner mit der Kamera. Genau deshalb gehen Rehms Fotodiskurse diesen Weg, hier Skulpturen, Malerei, Zeichnungen oder Drucke von der einen Künstlerin oder dem einen Künstler, dort Fotografie von einem anderen.

Der Titel des aktuellen Fotodiskurses lautet "Anthropos"

Die Verbindungen zwischen beiden müssen nicht immer so offensichtlich sein wie bei der aktuellen Ausstellung, die am 10. März um 11 Uhr eröffnet wird (im Pavillon am Berghof, Bergstraße 12 in Augsburg-Göggingen). Unter dem Titel "Anthropos" stehen der Mensch und das Menschliche im Mittelpunkt. Dafür hat Rehm Arbeiten des Münchners Franz Hoke ausgewählt, der in der Landeshauptstadt eine druckgrafische Werkstatt betreibt, aber auch selbst künstlerisch arbeitet. In den drei präsentierten Lithografien reizt Hoke neue Möglichkeiten aus und geht physisch an seine Grenzen, weil die Apparaturen für die großformatigen Drucke ihm erst einmal körperlich sehr viel abverlangt haben.

Gleichzeitig erforschen seine Arbeiten den Menschen. Wie mit dem Röntgenblick untersucht Hoke den Körper. Er hält mit seinen Linien nicht nur die Oberfläche fest, sondern manchmal auch das, was darunter liegt. Aber besteht der Mensch nur aus Körper und Physis? Hoke setzt das in ein Spannungsverhältnis. Es gibt da ja noch Weisheit und Geist, symbolisch festgehalten, es gibt da noch die Wissensschätze aus der Vergangenheit, dargestellt durch Bücher, die Geschichte, die prägt.

Im Pavillon am Berghof gibt es jede Menge zu entdecken

Ihm gegenüber steht ein beeindruckender Fotozyklus des Schwabmünchners Rudolf Zimmermann. Er verarbeitet darin ein Familienerbstück, ein altes Buch, und die Zierknöpfe und Köpfe von alten Rosenkränzen ebenfalls aus dem Familienbesitz. Beides zusammen, oben die Köpfe, unten die Buchkörper, ergänzen sich in der Verbindung zu eigenartigen Skulpturen. Außerdem werden da Religion und Tradition angetippt. Und wie gehen wir mit dem Überkommenen um, das seine Gültigkeit verloren hat? Was machen mit dem Ballast der Geschichte? Ihn weiter mit sich herumtragen? Es gibt da gerade jede Menge zu entdecken im Pavillon am Berghof.

Laufzeit von "Anthropos" bis zum 24. März. Die Vernissage findet am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr statt. Geöffnet Donnerstag bis Sonntag von 17 bis 19 Uhr.