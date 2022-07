Sensemble

06:00 Uhr

Theaterstück "Marathon" ist zurück und führt Schauspieler an Grenzen

Birgit Linner und Jörg Schur sind Wegstreckengefährten in diesem Stück für zwei von Sensemble-Chef Sebastian Seidel.

Plus Sie laufen und schwitzen wieder: Sebastian Seidels "Marathon" feierte vor 20 Jahren Uraufführung. Jetzt spielt sein Sensemble Theater das Werk wieder.

Von Veronika Lintner

Als das Sensemble Theater seine Stückwahl getroffen hatte, als also feststand, dass Jörg Schur wieder laufen würde, ja sich plagen wird über eine lange, schweißtreibende Zeitstrecke auf der Bühne – was hat er da gemacht? Ist er sofort in die Laufschuhe geschlüpft?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

