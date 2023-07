Lustvolle Gefechte in der Kleingartenidylle: Premiere "Familienglück" auf der Theaterwiese

Plus Sebastian Seidel inszeniert „Familienglück!“ nach zwei Einaktern von Anton Čechov. Nachbarschaftsstreitigkeiten erscheinen dabei in ganz neuem Licht.

Man nehme: zwei zu Recht berühmte Einakter, zwei lustvolle Komödianten mit Temperament sowie eine Handvoll guter Ideen für ein zeitloses Setting – und schon ist die kleine spritzige Sommerkomödie fertig. Sebastian Seidel ist es mit der Komödie „Familienglück!“ gelungen, einen amüsanten Cocktail anzurichten, der in gut einer Stunde viel Anlass zum Lachen gibt und Nachbarschaftsstreitigkeiten in einem ganz anderen Licht strahlen lässt. Gespielt wird den ganzen Juli auf der „Sommerwiese“ neben dem Sensemble-Theater im Schlachthof-Viertel, bei schlechtem Wetter im Haus.

Čechov (im Deutschen meist: Tschechow geschrieben) hatte in den 1880er-Jahren Einakter geschaffen, die mit ihren überbordenden Wortausbrüchen und mitunter derben Situationskomik noch immer gern gespielt werden. „Der Heiratsantrag“ und „Der Bär“, die die Grundlage für diesen Abend bilden, begeistern mit ihren Wortgefechten zwischen einer Frau und einem Mann, deren Inhalt schnell unbedeutend, deren Form aber zur Grundlage emotionaler Nähe wird. Vergleichbar den sehr viel eleganteren Screwball-Komödien, die ähnlich selbstbewusste Frauentypen erschaffen haben, die sich gern und voll (Streit-)Lust gegenüber Männern behaupten. Und damit nicht zuletzt ein erotisch anziehendes Spiel auf Augenhöhe eröffnen.