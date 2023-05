Sensemble Theater

21 Jahre allein und unschuldig hinter Gittern

Heiko Dietz als Nick Yarris in der neuen Sensemble Premiere "The Fear of 13".

Plus Das Sensemble Theater erzählt die Geschichte von Nick Yarris, der unschuldig verurteilt die Haft nur überlebt, weil er zu lesen beginnt – ein Buch nach dem anderen.

Von Daniela Tiggemann

Triggerwarnung: Dieser Theaterabend geht unter die Haut! Er erzählt von Gewalt, Machtmissbrauch und staatlichem Unrecht. Aber auch davon, wie man in diesem System überlebt, ja Lebensmut entwickelt und sich nicht unterkriegen lässt.

21 Jahre hinter Gittern, im Todestrakt eines der härtesten Gefängnisse der USA formen einen Menschen. Aber manchmal anders als man denkt. Anderthalb Stunden lang schlüpfte Heiko Dietz im Sensemble in "The Fear of 13" in die Rolle des unschuldig zu Tode verurteilten Nick Yarris, der in Pennsylvania mehr als zwei Jahrzehnte in seiner Todeszelle der Gewalt der Wärter ausgesetzt war und nur dank seiner Bücher Widerstandskraft und Hoffnung behielt. Eine wirklich starke Schauspiel-Leistung!

